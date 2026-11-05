Le premier et urgent défi de Ludovic Magnin au Lausanne-Sport: chasser les nuages noirs

Ludovic Magnin a tenu un discours très clair ce jeudi pour sa présentation officielle: il arrive avec toute son énergie pour tenter de rallumer la flamme plus que vacillante du Lausanne-Sport. Pas question de laisser le marasme s'installer!

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«Je sens une atmosphère très lourde dans cette pièce, très pesante. Je l'ai ressentie aussi dans plusieurs discours avec les joueurs après ce qui s'est passé dimanche.» Ludovic Magnin a bien identifié le premier – et urgent – défi qui l'attend: redonner le moral au Lausanne-Sport, c'est-à-dire très concrètement aux joueurs, dirigeants, membres du staff, supporters et suiveurs du club. En arrivant de l'extérieur, il est le seul à pouvoir le faire. Et c'est précisément pour cette raison qu'il a été choisi pour succéder à Luka Elsner, qui a quitté Lausanne mardi matin. L'après-midi même, les dirigeants du Lausanne-Sport et Ludovic Magnin étaient d'accord sur les contours de son retour et les derniers détails ont été finalisés mercredi.

«Je suis très confiant, je suis rempli d'énergie. La mission est claire, c'est une mission commando pour garder le club dans l'élite du football suisse. On ne parle pas de reconstruction, on parle de maintien», a-t-il affirmé à deux reprises avec force et conviction.

«On n'est pas encore morts!»

Mais comment rebondir après cette défaite honteuse face à Thoune de dimanche dernier, avec un LS s'inclinant 4-5 après avoir mené 4-1 à la 70e? «Déjà, en enlevant cette atmosphère très pesante! On n'est pas encore morts! Je l'ai dit aux joueurs, lorsqu'on a la tête sous l'eau, on se débat, on essaie de s'en sortir. On est capables de le faire! Donc oui, je suis là pour ça et c'est important que j'apporte ma positivité, mon énergie, mon sourire, tout en restant serein pour prendre les bonnes décisions et être juste dans mes analyses.»

Dimanche, Ludovic Magnin n'était pas à la Tuilière, mais il a vu la débâcle à la télévision. «J'ai vu énormément de matches ces neuf derniers mois, pas seulement du LS. Mais Lausanne, c'est mon club de coeur, je l'ai suivi particulièrement, bien sûr. C'était déjà le cas quand j'étais à Bâle.» Qu'a-t-il vu? La réponse est particulièrement intéressante: «J'avais des préjugés qui ne se sont pas confirmés après deux entraînements avec les gars. Certains joueurs m'ont positivement impressionné par rapport à ce que j'avais vu d'eux à la télévision. D'autres, peut-être que je les voyais plus forts...»

Mais, surtout, le nouvel entraîneur du Lausanne-Sport assure avoir vu une équipe avec de la qualité. «On a fait deux séances et j'ai vu des joueurs qui voulaient s'en sortir et qui peuvent le faire. Oui, certains d'entre eux étaient choqués de ce qui s'est passé dimanche, mais seulement lors des discussions que l'on a eues eux et moi. Sur le terrain, j'ai senti qu'ils étaient prêts à donner le maximum. Le challenge, ce sera de retranscrire en match ce qu'ils donnent la semaine. Car oui, il y a de la qualité.»

Plus question au Lausanne-Sport de parler de top 6, le discours est désormais intégralement tourné vers le maintien. «On va devoir laisser une équipe derrière nous au moins. Deux, ce serait mieux», enchaîne Ludovic Magnin. Thoune est à sept points, GC et Vaduz à quatre. Et samedi, le LS défie les Sauterelles au Letzigrund pour un match qui vaut déjà cher.

Le retour du 4-3-3 ou du 4-2-3-1?

Si Ludovic Magnin a assuré au début de sa présentation qu'il ne «voulait pas parler de football» aujourd'hui, préférant se concentrer sur la «survie du club» en Super League, il s'agissait bien évidemment d'une expression, car c'est bien sur le terrain que le LS devra s'en sortir.

Lui qui aimait tellement jouer avec des ailiers au Lausanne-Sport se voit-il reproduire ce schéma avec un effectif qu'il n'a pas construit et qu'il découvre en cours de saison? «J'ai mes idées, bien sûr, mais comprenez que je ne vais pas en parler aujourd'hui. J'ai envie de garder ce petit avantage par rapport à GC ce week-end. Après, ce sera trop tard, tout le monde l'aura vu», a-t-il souri.

Manu Hervas est de retour au LS

Ludovic Magnin, qui a signé jusqu'en juin 2028, sera accompagné de Manu Hervas dans cette mission, lui qui a demandé et obtenu le retour de son adjoint privilégié. Dejan Kopasic, l'adjoint slovène arrivé avec Luka Elsner, est lui toujours sous contrat, son cas n'ayant pas encore été réglé. «A voir s'il y a une place pour lui dans le staff de Ludo, on doit en parler», détaille le directeur sportif Stéphane Henchoz.

«Ils connaissent la personne qui rentre dans le club. J'ai été très heureux lors des trois années que j'ai passé ici. J'ai beaucoup d'idées communes avec Stéphane», a assuré Ludovic Magnin, qui se dit «prêt à être critiqué et à prendre des coups... et peut-être à recevoir des louanges un jour, plus tard.» La mission commando est lancée.