Le Lausanne-Sport a choisi Ludovic Magnin pour tenter de relancer l'actuelle lanterne rouge de Super League. L'entraîneur vaudois avait déjà dirigé le LS entre 2022 et 2025.

Blick Sport

Ludovic Magnin est de retour à la Tuilière! L'entraîneur vaudois succède à Luka Elsner, qui avait quitté ses fonctions mardi. Il s'est engagé avec le Lausanne-Sport jusqu’au 30 juin 2028 et sera présenté jeudi à 13h, lors d'une conférence de presse qui sera diffusée en direct sur les canaux de communication du club.

La mission de Magnin est simple: assurer le maintien de l'actuelle lanterne rouge de Super League (six points après douze journées). «Le club a fait le choix d’un entraîneur qui connaît son environnement, les exigences du championnat suisse et une partie importante de l’effectif», explique le LS dans un communiqué.

«L’engagement de tous»

«La lutte pour le maintien sera exigeante et nécessitera l’engagement de tous: direction, staff et joueurs. Le soutien des supporters et des partenaires du LS sera également précieux dans cette période», précise encore le club lausannois. Ludovic Magnin prend ses fonctions avec effet immédiat. «Sa connaissance approfondie du contexte lausannois constitue un atout pour engager immédiatement le travail nécessaire.»

Le technicien vaudois avait effectué un passage réussi à Lausanne, de 2022 à 2025: retour dans l'élite en 2023 puis qualification européenne en 2025, quinze ans après la dernière participation du LS à une compétition continentale. Ses succès lui avaient ouvert les portes du FC Bâle, où il avait finalement été limogé en janvier dernier, après seulement un peu plus de six mois à la tête de l’équipe.

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Ludovic Magnin n'aura pas beaucoup de temps pour trouver ses repères avec ses nouveaux joueurs. Samedi, le LS se déplace à Zurich pour y affronter Grasshopper, avant-dernier du classement. Un match à «six points». Il bénéficiera ensuite de la trêve internationale pour préparer au mieux son équipe avant la réception de Vaduz, le 22 novembre. Un autre duel très important dans la course au maintien.