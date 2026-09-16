Servette sort vainqueur d'un incroyable chassé-croisé

Dans l'Oberland, Servette est passé par toutes les émotions. Menant de deux longueurs, les Genevois ont vu Thoune revenir, avant de s'imposer grâce à un buteur improbable (2-4).

Matthias Davet Sport-Journalist

Dans sa soute à bagages, le Servette FC avait décidé de ramener la douche froide dans l'Oberland bernois. Pas seulement à cause de la pluie qui s'est abattue sur la ville de Thoune durant toute la première mi-temps, mais surtout par le début de match tonitruant des Genevois.

Après 20 secondes, les hommes de Jocelyn Gourvennec se sont procurés la première occasion de la rencontre. La bourde de Jan Bamert à la relance a failli profiter à Mathis Lambourde, mais le tir du No 22 terminait sa course quelques centimètres à côté du montant gauche.

Ce n'était que partie remise puisque, à la 4e minute, une nouvelle erreur de la défense centrale du champion suisse a permis aux Grenat de prendre l'avantage. Nicolas Bürgy défendait n'importe comment et Kingstone Mutandwa en profitait pour inscrire son deuxième but de rang, après avoir offert la victoire aux siens dimanche à Lausanne.

L'intelligence de l'arbitre

Plus en difficulté cette saison, Thoune voulait tout de même montrer à ses spectateurs qu'il avait des ressources. Petit à petit, les Bernois se sont montrés dangereux devant le but défendu par Edvinas Gertmonas. Mais à chaque fois, un Genevois était là pour contrer, à l'image de ce beau tacle de Houboulang Mendes sur la tentative de Fabio Saiz (19e). De leur côté, les visiteurs procédaient majoritairement par des contres.

Une tactique qui leur a momentanément réussi, puisqu'à la demi-heure de jeu, le tableau d'affichage projetait 0-2 en faveur de Servette. La deuxième réussite est également à mettre au crédit de l'arbitre puisque, très intelligemment, Johannes von Mandach a laissé l'avantage sur un tacle glissé du Genevois de Thoune, Nassim Zoukit. Dans la foulée, les attaquants grenat se projetaient et, décalé, Mathis Lambourde pouvait se remettre sur son pied gauche. Sa frappe puissante était imparable pour Niklas Steffen.

Le festival du Neuchâtelois Fabio Saiz

Servette menait donc de deux longueurs face à une équipe qui, en championnat, n'avait inscrit aucun goal à domicile. La victoire semblait promise. Mais Thoune s'est rebellé et, avant la pause, a pu réduire la marque. Après avoir fait une faute plus qu'intelligente pour éviter le troisième, le Neuchâtelois Fabio Saiz a relancé les siens. Grâce à un petit pas en arrière, il s'est retrouvé seul dans la surface et a pu tromper l'arrière-garde servettienne (38e). «Vogellisi» pouvait résonner pour la première fois de la saison en Super League à la Stockhorn Arena.

Après la pause, Fabio Saiz s'est à nouveau mis en avant. Acculé, Servette était proche de la rupture et, malgré un tir ralenti, le No 8 pouvait inscrire son deuxième but de la soirée et remettre les compteurs à zéro (54e). Les Bernois ont même pensé totalement renverser la rencontre mais, après l'intervention de la VAR, le troisième but de Nicolas Bürgy de la tête a été annulé à la suite d'une faute au préalable (63e).

Téo Allix, buteur improbable

Alors qu'ils étaient au plus mal, les Servettiens sont parvenus à reprendre les devants. La frappe de l'extérieur de la surface de Téo Allix trouvait le poteau rentrant des buts adverses. Un tout premier but avec le club genevois pour le défenseur de 22 ans, qui vivait là ses premières minutes de la saison (65e).

Malgré quelques dernières frayeurs, les protégés de Jocelyn Gourvennec sont parvenus à garder leur avantage. Mieux, ils ont inscrit le but du K.O. grâce à un superbe travail de Jarell Njiké Simo, qui a intercepté un ballon et a pu offrir le 2-4 à Datro Fofana.

Pour la première fois cette saison, Servette est parvenu à enchaîner une deuxième victoire de rang en championnat. Grâce à celle dans l'Oberland, les Grenat remontent au classement et peuvent voir leur déplacement sur la pelouse de Young Boys de manière un peu plus sereine (samedi, 18h).