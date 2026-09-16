«Sion n’a jamais eu une équipe aussi cohérente»

Deuxième de Super League après huit journées, le FC Sion impressionne par son collectif et la force de son banc. Au point de susciter les éloges de ses adversaires.

Bastien Feller Journaliste Blick

Sion réalise un excellent début de saison, c’est un fait. Avec 18 points pris après huit journées et une deuxième place au classement, les Sédunois signent un départ qui sort de l’ordinaire. Pour Peter Zeidler, entraîneur de Grasshopper, ce FC Sion possède même déjà quelque chose de particulier. «Je crois que le FC Sion n’a jamais eu, au cours de ce millénaire, une équipe aussi cohérente et aussi forte. Sion a déjà eu de très bonnes équipes par le passé, mais celle-ci mérite vraiment un grand coup de chapeau», salue le coach allemand des Sauterelles, ancien entraîneur du club valaisan, faut-il le rappeler, après la défaite 2-5 de son équipe face aux Sédunois.

Un compliment qui fera forcément plaisir au FC Sion, où le collectif a progressivement pris le pas sur les profils trop individualistes depuis trois ans. Un choix dont le club récolte aujourd’hui les fruits. «C’est à l’image du club en ce moment. Le club dégage une sérénité, la direction dégage une sérénité, le staff dégage une sérénité. Ça se répercute aussi sur les joueurs», estime Didier Tholot au sortir d’un match lors duquel ses hommes ont une nouvelle fois fait preuve d’énormément de caractère.

Pas de titulaires, pas de remplaçants

Après avoir rapidement inscrit le 0-1 (12e), les Valaisans se sont retrouvés menés quelques minutes après le retour des vestiaires (49e). Sans paniquer. «On ne s’est pas affolés, on a essayé de trouver des solutions en cours de match. Et chacun, quand il en a la possibilité, essaie de rendre le collectif plus fort. Et c’est ça qui est important», se réjouit Didier Tholot, qui a vu ses cinq entrants – Rilind Nivokazi, Josias Lukembila, Fodé Sylla, Benjamin Kololli et Théo Berdayes – se montrer décisifs, par un but ou une passe décisive.

Une illustration presque parfaite de la philosophie que le technicien français martèle depuis son retour à Tourbillon. «J’ai toujours dit, et je le maintiens encore plus aujourd’hui, depuis que je suis arrivé, je n’ai pas de titulaires et de remplaçants, mais un groupe. Ce soir (ndlr: mardi), il y a des joueurs qui n’ont pas commencé, mais qui sont entrés avec un état d’esprit fantastique», poursuit le coach du FC Sion.

«On est soudés comme une famille»

Rilind Nivokazi en est le meilleur exemple. Relégué sur le banc ces dernières semaines, l’attaquant kosovar a inscrit un doublé quelques minutes seulement après son entrée. «Nivokazi, qui était très souvent titulaire la saison dernière, n’a pas débuté. Il est entré ce soir et je suis très content qu’il débloque son compteur en championnat parce que c’est un mec fantastique. J’ai de très bons mecs et ces bons mecs se mettent au service de l’équipe. Et ça, c’est une vraie victoire pour nous.»

Un constat partagé par Josias Lukembila, lui aussi sorti du banc et auteur de deux passes décisives et d’un but au Letzigrund. «Le fait qu’on soit aussi soudés, comme une famille, c’est ce qui permet que si on commence le match ou pas, on se pousse les uns les autres», insiste-t-il. Une profondeur de banc et un état d’esprit qui constituent, après huit journées, deux des grandes forces de ce FC Sion. Zurich, en visite samedi à Tourbillon, est prévenu.