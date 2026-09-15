Le coaching de Didier Tholot propulse Sion à la 2e place

Bousculé par Grasshopper, le FC Sion a encore trouvé les ressources pour renverser la rencontre (2-5). Ce quatrième succès consécutif propulse les Valaisans à la deuxième place de Super League.

Bastien Feller Journaliste Blick

Sion est deuxième de Super League! Les Sédunois ont conclu leur séjour en Suisse alémanique par une deuxième victoire, après celle obtenue samedi à Saint-Gall (0-3). Mais, contrairement au succès décroché au Sitterstadion, rien n’a été simple au Letzigrund pour les joueurs de Didier Tholot. Ils ont une nouvelle fois dû puiser dans leurs ressources mentales, et s'appuyer sur les changement décisifs de leur coach, pour renverser un Grasshopper qui menait au score à la 50e minute sans trop savoir comment.

Sion sur un petit rythme

Tout avait pourtant bien commencé pour les Valaisans avec l’ouverture du score d’Ilyas Chouaref, très bien servi par Winsley Boteli, dès la 12e minute. De quoi couper les jambes aux Zurichois, qui avaient tenté d’emballer la rencontre sans toutefois trop savoir comment s’y prendre. Devant, Sion s’installait dans un confort dangereux. Le ballon circulait de gauche à droite et de droite à gauche, tandis que la défense des Sauterelles regardait faire sans en subir la moindre conséquence.

On se dirigeait alors tranquillement vers la pause lorsque Grasshopper, jusque-là inoffensif devant 3983 spectateurs, bénéficiait d’un penalty provoqué par une perte de balle d’Ali Kabacalman et une faute de Baltazar. Samuel Krasniqi ne se faisait pas prier et égalisait (42e). Tout ce petit monde rentrait alors aux vestiaires et Didier Tholot avait pour mission de réveiller ses joueurs.

Le duo Lukembila-Nivokazi à la rescousse

Mais les Sédunois étaient cueillis à froid dès la 49e minute par Giotto Morandi, à la suite d’une nouvelle perte de balle d’Ali Kabacalman, cette fois au milieu du terrain. Le scénario catastrophe qui se dessinait pour le FC Sion ne durait toutefois pas longtemps. Après un poteau touché par Donat Rrudhani (54e), Rilind Nivokazi égalisait peu après son entrée en jeu, bien servi par Josias Lukembila (63e). Le buteur kosovar du FC Sion inscrivait même son deuxième but (69e), sur un corner dévié au premier poteau par Josias Lukembila, encore lui.

En d’autres termes, Didier Tholot avait eu le nez fin en faisant entrer ensemble les numéros 9 et 33 huit minutes plus tôt. Fodé Sylla, lui aussi entré en jeu (70e), inscrivait ensuite le quatrième but (82e), puis Josias Lukembila le cinquième (90e+1). De quoi permettre aux Sédunois de valider un quatrième succès de rang et leur deuxième place en Super League. Prochain rendez-vous samedi pour le club valaisan, avec la venue du FC Zurich à Tourbillon (20h30), avant une pause internationale longue de trois semaines.