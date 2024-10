Comment Yverdon Sport a su trouver son équilibre

Bastien Feller Journaliste Blick

Mohamed Tijani confiait après le succès face à Saint-Gall que le net revers subit à Lausanne, 3-1, la semaine précédente, avait fait du bien à Yverdon Sport. Force est de constater que cela n'étaient pas que des paroles en l'air, lancées dans l'euphorie de la victoire obtenue en fin de match face aux Brodeurs.

Depuis leur déplacement à la Tuilière, les Yverdonnois ont en effet cueilli sept points sur neuf possibles. Six face à Saint-Gall (1-0) et Lugano (2-0), deux équipes européennes, et un contre le FC Sion (1-1), à Tourbillon. «Ce revers à Lausanne nous a remis les pieds sur Terre, permis de remettre le 'bleu de chauffe', se réjouit William Le Pogam, capitaine d'Yverdon Sport. C'était vraiment un mal pour un bien. Nous nous sommes bien parlés et sommes repartis au boulot. Nous n'avions pas arrêté de travailler bien sûr, mais certains ont peut-être arrêté de se voir trop beaux.»

Yverdon a trouvé son équilibre

De leur côté, Alessandro Mangiarratti, qui n'a pas manqué de rappeler les nombreux joueurs (Djibril Diop, Gonçalo Esteves, Magnus Grødem, Dimitrije Kamenovic, Haithem Loucif, Varol Tasar, Niklas Gunnarsson) absents pour cause de blessure, et son staff pensent-ils avoir trouvé leur rythme de croisière? Ou encore plus important que ça, comment jongler avec cet effectif pléthorique? «L'intégration des nouveaux joueurs avance, tient tout d'abord à souligner le technicien tessinois. De notre côté, nous les connaissons davantage et nous arrivons progressivement mieux à les mettre dans les meilleures dispositions. Certains joueurs ont des qualités qu'il faut utiliser, mais ce n'est pas facile de tout changer d'un coup.»

Le coach yverdonnois, qui n'a pas lâché son système à trois, se réjouit également des dernières semaines, qu'il juge positive. Et pas uniquement en raison des sept points engrangés sur neuf possibles. «Nous avons trouvé lors des quatre ou cinq derniers matches un certain équilibre. Mais il faut continuer. Il faut réussir à avoir de la constance et nous allons mettre l'accent là-dessus et c'est le travail le plus difficile.»

Place à Lucerne et Lugano à l'extérieur

L'épreuve de la constance sera justement à passer à l'extérieur, là où les Yverdonnois ne gagnent plus depuis plus le mois d'août 2023. Samedi, ils se déplaceront à Lucerne, puis à Lugano le dimanche suivant. Deux rencontres qui s'annoncent très compliquées face à deux candidats plus que crédibles au top six au mois de mai prochain. Surtout qu'entre elles se glissera la réception du Lausanne-Sport le mardi.

«Je pense que nous pouvons reproduire cette performance (ndlr: montrée face à Lugano, 2-0) à l'extérieur. Nous essayons maintenant de mettre plus d'ingrédients pour y obtenir des résultats. Nous ne faisons pas un match parfait à Sion, mais nous sommes solides, même si nous souffrons. Et au final, sur des détails, nous ne repartons pas avec les trois points, mais avec un nul que nous prenons. Il faudra faire encore un peu plus à l'avenir.»

Rendez-vous donc à la Swissporarena, puis au Cornaredo, pour voir si oui ou non Yverdon Sport possède désormais les moyens de regagner un match à l'extérieur. «Nous sommes sur une bonne série et nous voulons la continuer.»