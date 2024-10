Alvyn Sanches a été brillant -et décisif- ce dimanche à la Tuilière. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

La victoire d'YB samedi face à Lucerne donnait une importance particulière à ce Lausanne-Winterthour du dimanche: le perdant allait être dernier de Super League après dix journées, ce qui est déjà un premier marqueur dans un championnat. Les hommes de Ludovic Magnin ont eu la bonne idée de ne laisser planer aucun suspense dans cette partie et, encore mieux, ont pris leurs distances avec leur adversaire du jour: les quatre points, ainsi que la différence de qualité de jeu et d'efficacité entre les deux équipes, dessinent déjà un avantage concret.

Le récital d'Alvyn Sanches

Lausanne l'a en effet emporté en toute logique, porté par son joyau Alvyn Sanches, son si talentueux meneur de jeu, auquel il ne manque décidément que la constance pour être un top joueur de Super League. Car tout le reste, le Lausannois de 21 ans l'a. Son récital de ce dimanche, surtout en première période, a démontré une fois de plus que le LS avait formé un joueur spécial, capable de faire la différence à tout moment et qui, désormais, tient bien sur ses jambes et sait se montrer costaud dans les duels. Le jour où il répétera ces performances d'un match à l'autre et sur la durée, Alvyn Sanches sera un grand joueur, et plus une grande promesse. Sa sortie sous les applaudissements nourris du public (5143 spectateurs) à la 85e restera un moment fort de l'après-midi. Le Kop Sud ne s'y est d'ailleurs évidemment pas trompé, en chantant le nom de l'homme du match dans la foulée.

Lausanne, comme il sait si bien le faire à la Tuilière parfois, a magnifiquement démarré cette partie sur son synthétique, mettant énormément de rythme et d'envie dans toutes ses actions. Winterthour et sa lourde défense centrale paraissaient vraiment empruntés, en particulier Remo Arnold, lequel a reçu un carton jaune d'entrée pour une intervention très en retard, comme un symbole de ce qui allait attendre les Lions dans cette entame de match.

Un exploit individuel d'Alvyn Sanches pour le 1-0

Lausanne virevoltait de droite à gauche, Winti courait après le ballon et c'est fort logiquement qu'Alvyn Sanches a pu ouvrir la marque à la 8e, déjà, grâce à un magnifique solo côté droit.

Un pointu bien pensé d'Alvyn Sanches au terme d'un joli solo et voilà le Lausanne-Sport devant au score dès la 8e. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Le joyau lausannois de 21 ans s'est infiltré dans le camp adverse avec vivacité et malice, tout en toucher, et a résisté à toutes les charges pour s'en aller tromper Stefanos Kapino d'un pointu de fort bon aloi. 1-0 pour le LS!

Le 2-0, résultat d'une magnifique action collective en rupture

Winterthour essayait tant bien que mal de tenir le ballon, mais le LS était plus tranchant, plus déterminé. En un mot: meilleur. La sanction suivante tombait à la 24e après une récupération agressive d'Alvyn Sanches, encore lui, et une remontée de balle efficace, plein axe cette fois. Le subtil petit ballon du meneur de jeu trouvait Fousseni Diabaté, lequel pouvait servir Alban Ajdini à une touche. La finition de l'avant-centre était parfaite, Lausanne menait 2-0 (24e)!

Alban Ajdini calme tout le monde: il vient d'inscrire le 2-0! Photo: Pascal Muller/freshfocus

Autant le premier but résultait d'un exploit individuel d'Alvyn Sanches, autant le deuxième a été le fruit d'une action collective bien sentie et bien exécutée en rupture.

Un double changement pour Winti à la 28e!

Ognjen Zaric décidait alors qu'il avait assez vu d'horreurs pour cet après-midi et changeait deux joueurs dès la 28e minute: Randy Schneider et Remo Arnold. Une démarche inhabituelle, mais rendue indispensable par l'urgence de la situation pour des Zurichois dépassés. Ce double changement produisait d'ailleurs ses effets puisque le FCW élevait alors un peu le niveau et se montrait enfin dangereux pour Karlo Letica, mais Lausanne arrivait tout de même à la pause avec cet avantage de deux buts, malgré une ou deux frayeurs en fin de première période.

Une deuxième mi-temps tout en gestion

Ludovic Magnin était bien sûr lui content de ce qu'il voyait en ce dimanche joliment ensoleillé, tant dans la météo que dans le jeu, mais sentait bien que tout n'était pas acquis à 100%. Winterthour était certes mené de deux buts, mais le début de la deuxième période était plutôt équilibré et le LS, toujours en quête de constance d'une semaine à l'autre et parfois d'une mi-temps à l'autre, n'était à l'abri de rien. Le technicien vaudois a ainsi choisi de faire entrer Konrad de la Fuente (pour Teddy Okou) dès la 58e afin d'amener un peu de dynamisme à son attaque. Dans le même temps, Diogo Carraco faisait son apparition à mi-terrain afin de suppléer Koba Koindredi, lequel court toujours après son pic de forme mais apporte déjà une certaine science du jeu à mi-terrain aux côtés de l'impeccable et excellent Jamie Roche.

La deuxième mi-temps a été plus terne, mais aussi et surtout un modèle de gestion de la part du Lausanne-Sport, qui n'a pris aucun risque et a tranquillement attendu la fin du match. Winterthour ne pouvait pas en faire plus, Lausanne a bien défendu et a cherché à piquer en contre quand il le pouvait, sans en faire trop, et les quinze dernières minutes n'ont procuré absolument aucune émotion au public, mis à part une grosse occasion pour les Vaudois dans les arrêts de jeu. Qu'importe: il en avait eu bien assez en première période et l'essentiel était ailleurs: ces trois points très précieux qui permettent au LS de distancer Winterthour de quatre points désormais.

Antoine Bernede est de retour

La deuxième meilleure nouvelle de la journée côté lausannois, en plus de la victoire bien sûr, était à trouver dans la composition d’équipe. Le stratège Antoine Bernede (torsion du genou), absent depuis le début du mois de septembre, a en effet pu débuter sur le banc. Entré en jeu à la 85e, le Français est donc opérationnel pour les prochains beaux rendez-vous qui attendent le LS ces prochains jours: la réception de Grasshopper samedi, puis un déplacement à Yverdon le mardi suivant et le derby lémanique contre Servette le dimanche d'après. Huit jours de feu!