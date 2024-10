«C'est certainement notre meilleur match avec celui contre YB»

Bastien Feller Journaliste Blick

Ludovic Magnin a comme toujours donné du sien sur la touche. Photo: Martin Meienberger/freshfocus

Le football suisse a eu droit à une belle publicité ce samedi à la Swissporarena, où le FC Lucerne et le Lausanne-Sport se sont quittés dos à dos après un scénario à rebondissements (2-2). Un match «fou», d'après les termes de Ludovic Magnin, qui aurait toutefois pu - dû? - se terminer sur une victoire du LS. Trois points qui auraient de plus fait le plus grand bien sur le plan comptable en installant provisoirement les Vaudois à la septième place du classement.

Les Lausannois menaient effectivement de deux buts après 18 minutes (grâce à Alban Ajdini et Alvyn Sanches) et auraient pu plier la rencontre en seconde période. Pas de quoi toutefois enlever le sourire du coach lausannois, qui estime également que la rencontre aurait pu basculer pour les Lucernois d'un Mario Frick qu'il «apprécie beaucoup». Interview.

Doit-on ce samedi plutôt parler d'un point de gagné ou deux de perdus?

Franchement, je n'en ai aucune idée. Contre Saint-Gall et Young Boys, oui, on a perdu des points, car on était clairement meilleurs. Alors qu'aujourd'hui, on peut aussi perdre le match. Ils ont eu un penalty et de grosses occasions en fin de partie. Même si nous aussi. Il faut voir ce qu'a réussi à faire l'équipe. Ils sont premiers, on est dixièmes, mais on ne doute pas de notre football. Les mecs, même s'ils ont fait une performance moyenne la semaine dernière, ils ont pris le ballon et joué avec confiance. On a pressé le leader chez lui, et il faut des joueurs avec une grande confiance pour le faire.

Cette confiance, on l'a notamment vue sur la finition impeccable d'Alban Ajdini sur l'ouverture du score et plus globalement sur sa prestation. On vous a vu échanger de longues secondes avec lui après sa sortie, que lui avez-vous dit?

Que j'étais très content de sa performance et que je ne le sortais pas car il avait mal joué. Je voulais apporter du sang frais devant. La très bonne entrée de Kaly Sène m'a d'ailleurs donné raison. Il a gardé les ballons. Et puis si on voulait continuer à aller presser haut pour ne pas se faire acculer, il fallait le faire. J'espère maintenant pouvoir retrouver Antoine Bernede assez vite et Olivier Custodio dans les semaines à suivre. Ce sont deux joueurs très importants qui vont encore faire grandir l'équipe dans le bon sens.

Était-ce la meilleure performance du Lausanne-Sport cette saison?

Il y a des phases de jeu où je dis oui et puis il y en a d'autres où j'ai trouvé qu'on a été excellents contre Saint-Gall en première mi-temps alors qu'on perdait 2-0. On a été très bons à Berne aussi. On a fait des bons matches cette année. Mais on s'est aussi complètement loupés à Sion et un peu contre Lugano. Sur le plan de l'état d'esprit et du combat pour ramener un point de chez le leader, c'est certainement le meilleur match avec celui contre YB.

Vous étiez privé de vos trois capitaines et c'est donc Jamie Roche qui a porté le brassard. On peut dire qu'il a su porter la responsabilité qui va avec.

C'est certain que lorsque des leaders d'équipe se blessent, ça donne la possibilité à d'autres de grandir, de se développer. Pas seulement sur le plan footballistique, mais aussi humain. J'ai demandé ça aux joueurs avant le match. Je leur ai dit que je voulais qu'il y ait des gars qui prennent cette place de leader, de communicateur sur le terrain. Je pense aussi qu'un Kevin Mouanga, qui n'a pas joué depuis des semaines, a fait un match de bon niveau. C'est ça une équipe de foot, c'est se serrer les coudes dans les moments plus difficiles de la saison. Malheureusement, on est en plein dedans parce qu'on n'a que 8 points, je le sais. Mais la manière dont on vit ensemble montre qu'on va faire des points dans le futur.

Cette pause internationale tombe un peu mal. Comment allez-vous la gérer?

Nous allons jouer contre Annecy ce vendredi. C'est important qu'on joue, je ne veux pas sortir du rythme. Ça donne aussi la possibilité de donner du temps de jeu à des joueurs qui ont peut-être un peu moins de rythme. Et aussi de garder certains dans le coup, ce qui est très important. Et puis, il y a quand même 2-3 éléments qui sont arrivés au mercato, qui ont besoin de temps de jeu pour se mettre en forme. Je pense à Koba Koindredi, par exemple. On voit qu'il a une grande qualité de jeu, mais on voit aussi que physiquement, il lui manque encore quelque chose. On va donc utiliser ces deux semaines pour essayer d'avoir tout le monde bien prêt pour les semaines qui arrivent. On affrontera Winterthour, Grasshopper, Yverdon et Servette, donc ça va être sympa, on se réjouit déjà. Mais là, ça fait du bien d'aller avec des émotions positives dans ces deux semaines de pause des équipes nationales.