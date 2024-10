Séduisant, le Lausanne-Sport repart de Lucerne bien mal payé

Bastien Feller Journaliste Blick

Mal à l'aise sur les terrains en herbe, de l'aveu même de Ludovic Magnin, le Lausanne-Sport avait rendez-vous ce samedi à Lucerne. Un défi de taille, face au leader de Super League, avant le début de la neuvième journée de championnat, pour un LS capable du meilleur comme du pire d'une semaine à l'autre.

Très peu convaincants à la Praille face à Servette samedi dernier, les Lausannois ont montré un tout autre visage à la Swissporarena, attaquant d'entrée une équipe lucernoise qui n'avait plus perdu en championnat depuis la première journée de championnat (contre Servette 2-1). Mario Frick décidait d'ailleurs d'aligner le même onze que lors de la victoire face à Bâle dimanche dernier (1-0).

Jamie Roche capitaine du jour

Côté vaudois, Ludovic Magnin était contraint de s'adapter avec les absents. Et en plus d'Olivier Custodio et d'Antoine Bernede, Noë Dussenne, suspendu pour avoir reçu quatre cartons jaunes, manquait également à l'appel. C'est donc Jamie Roche qui portait le brassard de capitaine du LS, alors que Kevin Mouanga, solide ce samedi, retrouvait le terrain, lui qui n'avait plus joué depuis le 31 août (6 minutes contre YB, 1-1).

Devant, Alban Ajdini obtenait une nouvelle fois la confiance du staff. Et ce choix est aisément qualifiable de réussi, puisque l'attaquant, d'une déviation du pied bien sentie au premier poteau, a inscrit son premier but de l'exercice après un bon centre de la droite de Teddy Okou (8e). Le numéro 92 lausannois, qui retrouvait donc le FCL, a, lui aussi, été en vue à la Swissporarena.

Début de match canon du LS

Tout comme le LS qui pouvait doubler la mise dix minutes plus tard à la suite d'un beau mouvement collectif. La balle a transité des pieds de Fousseni Diabaté, pour aller dans ceux de Koba Koindredi qui a pu retrouver le numéro 11 dans la profondeur avant que celui-ci ne centre en retrait pour Alvyn Sanches. L'international suisse M21, d'un plat du pied, a pu tout tranquillement tromper Pascal Loretz de la ligne des 16 mètres. Le Vaudois a véritablement retrouvé son niveau depuis la fin du mercato comme le prouve ses trois buts une importance dans le jeu retrouvée.

Bon dans l'attitude, sûr de son jeu, le LS menait ainsi logiquement face à un FCL très peu à l'aise lorsque l'équipe adverse ne monopolise pas le ballon. Sa force réside principalement sur les situations de transitions, ce qu'il n'a que très peu obtenu de la part de Ludovic Magnin et de son équipe.

Karlo Letica arrête le penalty de Lars Villiger

Les Lucernois sont tout de même parvenus à réduire l'écart, après un long ballon dans le dos de Thibault Klidje à l'attention de Donat Rrudhani qui a eu tout le loisir de déborder Karlo Letica pour inscrire le 2-1 (30e). Une réalisation qui aurait même pu être celle de l'égalisation si Lars Villiger n'avait pas manqué son penalty consécutif à une faute de Karim Sow (23e).

Pas déstabilisé par cette réduction du score, les Lausannois ont continué à jouer leur jeu, passant même tout près de faire une nouvelle fois trembler les filets de Pascal Loretz. Mais ce dernier a pu dévier de justesse une tentative d'Alban Ajdini, lequel était parfaitement lancé en profondeur par Teddy Okou (34e).

Lucerne égalise à dix minutes du terme

Très bon en première mi-temps donc, le LS avait le défi de l'être également en seconde, chose qui n'a pas souvent été le cas par le passé. En janvier, les Vaudois s'étaient même écroulés en fin de match à la Swissporarena, perdant 2-1 malgré une supériorité numérique durant plus de huitante minutes.

Le LS a ainsi continué sur sa lancée, se procurant plusieurs occasions de but. Si Alvyn Sanches a vu Pascal Loretz dévier le ballon sur son poteau d'un arrêt peu académique (61e), la tentative de lob de Kaly Sène a été sauvée devant sa ligne par Luca Jaquez (79e). De quoi nourrir de gros regrets puisque le FCL est parvenu à égaliser contre le cours du jeu par Levin Winkler (81e).

Repartis vers l'avant, le LS n'est pas passé très loin de reprendre l'avantage sur une frappe enroulée de Diogo Carraco, tout juste entré en jeu (87e). Le jeune milieu devra toutefois attendre avant de pouvoir fêter son premier but dans l'élite, comme le LS, sa première victoire à l'extérieur cette saison.