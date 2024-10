Bonne nouvelle pour les propriétaires du FC Bâle! Photo: TOTO MARTI 1/5

Tobias Wedermann

On l'aime ou on le déteste - le maillot à flammes du FC Bâle est peut-être le maillot le plus controversé de l'histoire du club. Mais d'un point de vue économique, il fait un tabac et bat des records.

Jamais auparavant, 13'000 maillots n'avaient été vendus à ce moment de la saison. C'est ce qui ressort d'une newsletter envoyée par les propriétaires du FCB aux membres du club. Par rapport au début de saison de l'année dernière, ce chiffre a presque doublé. Le maillot rouge et bleu à domicile, le maillot blanc et noir à l'extérieur et le maillot vert des Bâlois ont tous suscité un intérêt supérieur à la moyenne.

La ruée sur les maillots bâlois n'est toutefois pas seulement liée à leur design exceptionnel - mais aussi à un nouveau joueur portant le numéro 10 et qui suscite un énorme engouement à Bâle: Xherdan Shaqiri (32 ans). Son retour au FC Bâle a fait exploser les ventes de maillots et a poussé le fanshop et la machine à flocage à leurs limites.

Plus d'abonnements disponibles

L'effet Shaqiri ne se limite toutefois pas aux ventes de maillots - les chiffres de vente d'abonnements de saison sont également plus élevés que la saison précédente. Outre les recettes de transfert de Renato Veiga (à Chelsea) ainsi que de Thierno Barry (à Villarreal) et la participation au transfert de Riccardo Calafiori à Arsenal, les évolutions très réjouissantes des ventes de maillots et d'abonnements de saison contribueront vraisemblablement à un résultat annuel positif en 2024.

A la fin de la phase de vente fin août, le FC Bâle avait vendu 15'500 abonnements de saison. Et ce, malgré un classement décevant la saison dernière et aucune qualification européenne. Environ 80% des détenteurs ont décidé de prendre une carte de saison physique plutôt qu'une carte électronique. Ces chiffres ont conduit la direction à reconsidérer une taxe de durabilité. A l'origine, le FCB voulait demander à l'avenir 5 francs par carte physique, pour des raisons de charge administrative et de durabilité. Le club y renonce maintenant, car on reconnaît la valeur émotionnelle d'une carte physique.

La première newsletter des propriétaires a également apporté des nouveautés au sujet du CEO. Le poste de Chris Kauffmann, dont le contrat expire à la fin du mois, ne sera pas remplacé. Une direction «petite et puissante» assurera à l'avenir le quotidien opérationnel du FC Bâle.