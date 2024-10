Lors du match contre Wroclaw, Zigi, le gardien du FCSG, est la cible de cris de singe de la part de racistes. Photo: imago/Newspix 1/5

Stefan Kreis

Lawrence Ati Zigi (25 ans) est un véritable colosse. Près de 1,90 mètre, 90 kilos. Pourtant, à l'aéroport de Zurich, le gardien de but de Saint-Gall est introuvable. Ni au café voisin, ni à la porte d'embarquement avec ses coéquipiers. «Depuis qu'il sait que Blick veut lui parler, il s'est caché», plaisante le porte-parole Remo Blumenthal. Mais il y a un fond de vérité: Zigi ne s'exprime que très rarement en public

Juste avant de partir pour Bruges, il fait une exception, même s'il ne semble pas très à l’aise. Il n'aime pas être au centre de l’attention. Lorsqu’on lui demande si le FCSG aurait accédé à la Conference League sans ses parades, Lawrence répond humblement que ce n’est pas juste lui, mais toute l’équipe. Il a simplement fait son travail, aidant ses coéquipiers.

Et il a bien fait plus que cela. Lors du 0-0 à l'aller contre Trabzonspor, sa performance a frôlé l’excellence. Ses arrêts étaient fabuleux. D'autant plus remarquable qu'une semaine plus tôt, à Wroclaw, Lawrence avait été victime d'insultes racistes. «Ça n’a pas été facile, mais cela fait malheureusement partie de la vie. Il y a des moments difficiles, ce qui compte, c’est comment je les gère. C’est du passé, je regarde vers l’avenir», explique Lawrence. Le président du FCSG, Matthias Hüppi, ajoute: «Que Zigi ait pu livrer une telle performance après ce qui s'est passé à Wroclaw en dit long sur sa personnalité et son calme. Il est en paix avec lui-même, et ça se ressent quand tu lui parles.»

Un joueur discret hors du terrain

En dehors du terrain, Lawrence est plutôt réservé. Mais sur la pelouse, il peut devenir extrêmement émotionnel, comme lors du match contre Wroclaw. Quand les cris de singe ont commencé à résonner dans le stade, il a explosé, criant contre les racistes, retenu par ses coéquipiers. La colère de Lawrence était palpable jusque dans les tribunes. «Il peut se montrer très bruyant sur le terrain, et c’est bien ainsi», commente Hüppi. L'ensemble du club a soutenu Zigi après cet incident, ce qui l’a aidé à bien gérer la situation.

Le geste de Trabzonspor a aussi fait la différence. À son arrivée pour le match retour en Turquie, Lawrence a été accueilli par une immense bannière où l'on pouvait lire, en turc, anglais et allemand: «Unis contre le racisme. Nous t'aimons, Lawrence». Interrogé sur cette marque de soutien, Lawrence confie: «Ça m’a fait plaisir. J’en suis très reconnaissant. Ça m’a donné de l’énergie.»

Puis, Lawrence disparaît dans l’avion. Plus de mots! Jeudi soir, il veut laisser ses actes parler lors du premier match de Conference League contre le Cercle de Bruges.