«Zigi était dans tous ses états, vraiment touché»

Zigi, le gardien du FC Saint-Gall, a été la cible de cris de singe à Wroclaw. Le patron des «Brodeurs», Matthias Hüppi, donne des nouvelles de son joueur. Et il s'oppose clairement au racisme.

1/5 Zigi, le gardien du FCSG, se défend après le match contre l'hostilité des tribunes.

Stefan Kreis

C'est une photo qui donne à réfléchir. On y voit Lawrence Ati Zigi, un ballon sous le bras. Perdu dans ses pensées, il regarde autour de lui. Au-dessus de la photo, quatre mots en lettres capitales: «SAY NO TO RACISM!»

Ce qui devrait être une évidence en 2024, quelques idiots de Wroclaw ne l'ont toujours pas compris. Jeudi soir, Zigi a été victime de cris de singe pendant le match. Après le coup de sifflet final, il a encore été pris à partie par les mêmes personnes. «Zigi était totalement effondré après le match, vraiment touché. Notre rôle est de le soutenir, de l'aider. Il n'y a pas besoin de grands mots. La présence et l'empathie sont bien plus importantes», explique le président du FC Saint-Gall Matthias Hüppi.

Lukas Görtler, le capitaine des Brodeurs, a publié sur Instagram une citation de la philosophe et militante des droits civiques américaine Angela Davis: «Dans une société raciste, il ne suffit pas de ne pas être raciste. Nous devons être antiracistes».

Hüppi est ferme

Hüppi est également de cet avis: «C'est une image incroyablement triste qu'une partie de la société véhicule. Pas seulement dans le football. Nous aussi, nous avons déjà eu des incidents au Kybunpark, lorsque le joueur du FCZ Tosin et le gardien de Sion Fayulu ont été victimes d'insultes racistes. C'est plus que du racisme de bas étage. Il faut agir de manière conséquente et être claire».

Le fait que tout le monde puisse s'exprimer sur les réseaux sociaux est un problème, poursuit Hüppi: «N'importe qui, même si ses convictions sont tristes comme pas permis, peut s'exprimer anonymement sur ces canaux et ne doit même pas l'assumer. Cette évolution est extrêmement préoccupante».

L'UEFA a désormais été interpellée par le club, poursuit l'homme de 63 ans: «Nous avons parlé avec le délégué immédiatement après les incidents. Nous sommes également intervenus auprès de lui après le match. Il a rédigé un rapport qui doit être remis dans les 24 heures».

Interrogée, l'UEFA fait savoir qu'elle examinera tous les rapports déposés et publiera les jugements correspondants sur Internet. Habituellement, des amendes sont prononcées dans de tels cas. Lors du dernier Euro, les fédérations albanaise, hongroise, autrichienne, slovène, roumaine, croate et serbe ont été sanctionnées parce que des supporters s'étaient fait remarquer par leur comportement raciste.