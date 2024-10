Au début de la saison, Thierno Barry avait marqué huit buts en quatre matchs officiels pour le FC Bâle. Il a ensuite été transféré en Espagne. Photo: Pascal Muller/freshfocus 1/6

Tobias Wedermann

La neuvième journée de Super League approche, et le FC Bâle vit déjà une saison mouvementée! Après un début difficile avec deux défaites et des soucis liés aux sorties nocturnes de certains joueurs, l'équipe a enfin trouvé son rythme. Victoire 3-0 contre GC, 6-0 contre Servette, puis 2-0 contre Yverdon. Un nul face à Sion a précédé la première trêve internationale, et le FC Bâle semblait prêt à retrouver les sommets.

Mais tout a basculé avec une lourde défaite 6-0 en match amical contre le SC Freiburg. Depuis, rien ne va plus. Une victoire poussive en Coupe à Nyon et deux défaites où il est impossible de trouver des actions offensives convaincantes dans les résumés. De nouveau en course pour jouer le tour de relégation plutôt que celui pour le titre, telle est la réalité actuelle du club. Et l’entraîneur Fabio Celestini se retrouve à nouveau sous pression. Mais que s’est-il passé?

«Titi» est toujours omniprésent

Après une première moitié de saison placée sous le signe du chaos, de la malchance et de l'échec, l'attaquant Thierno Barry a enfin montré son énorme potentiel au début de cette saison en marquant huit buts en quatre matches officiels - et le jeune homme de 21 ans s'est déjà retrouvé dans l'avion en direction de Villarreal. Une grande perte, bien sûr.

Mais même s'il joue depuis plus d'un mois en Espagne, Thierno Barry est toujours omniprésent dans les déclarations de Fabio Celestini. Il ne cesse de parler de «Titi», même lors de la conférence de presse de vendredi avant le duel contre YB. «Nous avons perdu Barry en profondeur, dans le pressing et dans les seize mètres», répond l'entraîneur du FCB à la question de savoir quelles conclusions il a tirées des performances offensives terriblement inoffensives contre le FC Zurich et Lucerne.

Plus de contrôle, mais moins de danger

Sans Thierno Barry, le jeu offensif du FCB est donc différent avec les nouvelles recrues Xherdan Shaqiri et Kevin Carlos. Ce dernier, recruté à Yverdon pour remplacer Barry, était considéré comme le meilleur attaquant de Super League la saison dernière. Le retour de Xherdan Shaqiri provoque une méga-euphorie à Bâle et des ventes record de maillots. Mais ni l'un ni l'autre n'ont encore pu montrer leur éclat.

«Ils rendent le jeu plus technique, nous avons plus de contrôle», explique Fabio Celestini. Pour Kevin Carlos, qui n'a encore jamais joué plus de 28 minutes, ce sera la première apparition en tant que titulaire avec les Bâlois dimanche contre YB. Albian Ajeti, qui a été complètement abandonné à la pointe de l'attaque après un excellent début de saison, est blessé. C'est pourquoi l'Espagnol de 23 ans aura l'occasion de faire oublier Thierno Barry.

«L'équipe et Shaq doivent se trouver»

Des possibilités que Xherdan Shaqiri a déjà eues. Pendant 90 minutes complètes contre le FC Zurich, puis 55 contre Lucerne. «Il est notre leader technique, il nous donne beaucoup de qualité, l'équipe a besoin de Shaq et Shaq a besoin de matches», dit Fabio Celestini à propos de son numéro 10. Personne ne s'attendait à ce que le joueur de 32 ans soit tout de suite à 100% après des mois difficiles à Chicago.

La frustration liée à l'interaction avec ses coéquipiers est parfois très visible. On ne sait pas s'il sera à nouveau aligné d'entrée contre YB. «L'équipe et Shaq doivent se trouver», dit aussi Fabio Celestini. Et prend à nouveau Thierno Barry en exemple. «Chez lui, cette phase a duré plus de six mois, pendant lesquels il a plutôt marqué contre son camp que dans le bon but», explique le coach du FCB. Kevin Carlos doit lui aussi s'intégrer correctement dans l'équipe et au style de jeu.

La direction attend des solutions

Actuellement, personne au FC Bâle ne dispose de six mois comme Thierno Barry. La direction veut à tout prix éviter une saison catastrophique comme celle de l'année dernière. L'équipe constituée est bien trop bonne pour cela, estime-t-on à Bâle. Les attentes de l'étage supérieur sont plus que claires: les chevaux de la voiture de sport rouge et bleue doivent être immédiatement mis sur la route de la Super League.

Avec un nouveau système, le cas échéant? Fabio Celestini a introduit une défense à trois en avril afin de stabiliser l'arrière-garde en fin de saison. Par la suite, aucun match n'a été perdu. Pour redonner vie à la puissance offensive sans Thierno Barry, un changement pourrait être une option que Fabio Celestini doit prendre en considération. Car la pression augmente et Thierno Barry appartient au passé.