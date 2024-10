Le retour en forme d'Alvyn Sanches doit profiter à deux équipes

Bastien Feller Journaliste Blick

Alvyn Sanches revient en grande forme. Photo: keystone-sda.ch

Si la rencontre de samedi entre le FC Lucerne et le Lausanne-Sport a pu être si passionnante à suivre (2-2), c'est en grande partie grâce à la prestation individuelle d'Alvyn Sanches. En effet, le milieu de terrain vaudois s'est montré très inspiré, lui qui s'était montré plutôt transparent du côté de la Praille une semaine plus tôt lors du derby du Lac (1-0).

Un but, de grande classe, est notamment à mettre à son actif à la Swissporarena. Mais pas seulement. Très investi tant sur le plan offensif que défensif, le jeune Lausannois s'est montré très précieux pour l'équipe de Ludovic Magnin. «Je l'ai trouvé très bon. Cela fait deux matches qu'il l'est: face à Yverdon et ici à Lucerne. Maintenant, encore une fois, c'est un jeune joueur et il y a des choses qui se sont passées au niveau footballistique qui ne sont pas faciles à gérer», dit son entraîneur.

«Il faut avoir des individualités au top pour avoir une bonne équipe»

Après des mois de juillet et août compliqués avec un certain flou entourant son avenir, l'international suisse M21 semble ainsi revenir à son meilleur niveau, avec donc trois buts - deux face à Yverdon - inscrits lors des trois derniers matches. «Vous savez quelle est l'action que je retiens de son match? demande à Blick le coach vaudois. Son tacle de la 90e minute, lorsque ensuite, il se relève avec la grinta comme s'il venait d'inscrire un but. Et c'est ça que je demande à mon équipe. Qu'on aille tous ensemble chercher des résultats.»

Si le LS compte intégrer cette saison le top six de Super League, il aura besoin de son numéro 80. «C'est le genre de joueur pour lequel on doit accepter de perdre de l'énergie pour le remettre sur le bon chemin, explique Ludovic Magnin. Stéphane Henchoz qui est maintenant avec moi m'aide énormément pour le management tous les jours. C'est bien aussi de ne pas toujours entendre des choses de la part de l'entraîneur. A la fin, il faut avoir des individualités au top pour avoir une bonne équipe. C'est le travail de tout le staff et de tout le club avec Alvyn et ce soir (ndlr: samedi) il nous l'a bien rendu. Je suis le premier à le critiquer lorsqu'il joue mal, mais ce soir, il a été très bon. Je suis très fier de lui et de l'équipe.»

Deux finales à jouer pour les M21

Sascha Stauch doit lui aussi se réjouir du retour en forme du Lausannois. En effet, cette belle prestation, face au leader du championnat, tombe quelques jours seulement avant le rassemblement de l'équipe de Suisse M21. Une semaine avec deux rendez-vous importants face à la Finlande, vendredi à... Lucerne, et à la Roumanie mardi prochain à Bucarest.

Deux rencontres aux allures de «finales» qu'il ne faudra pas prendre à la légère. En effet, même si les Rougets occupent la première place de leur groupe de qualification pour l'Euro 2021 avec 17 points, tant les Finlandais (2e, 16 points) que les Roumains (3e, 16 points) peuvent encore espérer obtenir leur ticket direct pour le tournoi slovaque.

«Nous avons notre destin entre nos pieds»

«L'équipe s'est construite une bonne situation de départ. Je suis sûr que nous relèverons le défi en tant que collectif et que nous ferons tout pour participer à la phase finale de l'Euro l'été prochain. Nous avons notre destin entre nos pieds et c'est un grand avantage par rapport à nos adversaires», déclare le sélectionneur Sascha Stauch via le service communication de l'ASF.

Mais pour valider leur qualification, les Rougets seront dans l'obligation de montrer un autre visage qu'en septembre, face à l'Albanie (1-2). A Lausanne, l'équipe s'était en effet montrée tant friable défensivement qu'en manque d'idée offensivement. Le retour en confiance et en forme d'Alvyn Sanches, justement transparent face aux Albanais, prend ainsi une importance d'autant plus grande.