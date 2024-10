Serse Pedretti, responsable merchandising du FC Sion, a réussi son coup. Photo: DR

Lorsque Travis Scott est apparu avec un sweatshirt «vintage» du FC Sion lors de l'US Open, à la surprise générale, le club valaisan s'est demandé comment surfer sur le buzz. L'opportunité était belle, encore fallait-il la saisir. En termes footballistiques, il est tentant de comparer le geste du rappeur américain à une passe décisive... mais il arrive parfois que celles-ci ne se transforment pas en but.

Le court et le moyen terme

Que faire? Tenter de contacter l'artiste via son entourage? Cette démarche-là a sans doute été effectuée et pourrait porter ses fruits à moyen terme, mais l'idée était aussi de capitaliser tout de suite sur la médiatisation offerte par l'artiste.

La Foire du Valais était ainsi une belle occasion de tenter le coup et le FC Sion a réussi son pari puisque ce sont plus de 450 rééditions du sweatshirt qui ont été vendues sur le stand du FC Sion, mais aussi au stade lors du match contre Yverdon samedi soir! Le directeur sportif Barthélémy Constantin avait bien teasé l'histoire sur ses réseaux sociaux et en portant le fameux vêtement lors du match à Zurich, et la sauce a pris.

«Franchement, c'est top. Le jour où on les a présentés à la Foire, on en a vendu 150 d'un coup!», s'étonne encore Serse Pedretti. Responsable merchandising du FC Sion, le Bergamasque s'est démultiplié pour approvisionner les stocks et le peuple valaisan a suivi en masse.

Objectif 1000 pièces!

L'objectif est maintenant de doubler la mise. «On espère en vendre 1000 jusqu'à Noël», assure Serse Pedretti, responsable de la marque «Macron» pour la Suisse romande, le fournisseur officiel du FC Sion.