Dereck Kutesa: «J'irai peut-être où on aura besoin de moi»

Dereck Kutesa va-t-il choisir l'Angola? Pas impossible! Photo: Pius Koller

Bastien Feller Journaliste Blick

«Nous l’avions sur notre liste», disait Giorgio Contini de Dereck Kutesa jeudi quelques minutes après que Murat Yakin ait dévoilé son groupe pour les matches d’octobre face à la Serbie et au Danemark. «Le choix de ne pas le prendre pour ce rassemblement n'est pas contre lui, au contraire! Il marque beaucoup, il est en forme. C'est un joueur qui est dans le radar de l'équipe nationale» Oui, mais voilà, le Servettien pourrait bientôt, lui, ne plus avoir la Nati sur le sien.

C’est en effet ce qu’a laissé entendre l’ailier de 26 ans après le nul du Servette FC à Saint-Gall ce dimanche. «J'ai regardé la liste quand elle est sortie, comme tout le monde, et j'ai vu que je n'étais pas dedans... Le coach fait ses choix, commente-t-il. C'est vrai que d'un côté cela fait réfléchir à certaines choses.» Comme? «Je suis un joueur binational et j'irai peut-être où on aura besoin de moi», répond franchement Dereck Kutesa.

Le Genevois n'est pas lié officiellement à la Nati

Si le Genevois compte une sélection sous le maillot de l’équipe de Suisse, le 26 mars à Dublin, face à l’Irlande (0-1), elle ne l’empêche pas d’aller voir ailleurs. En effet, cette rencontre n’avait rien d’officiel et servait simplement de préparation pour l’Euro allemand qui se profilait.

Compétition à laquelle le joueur servettien n’a pas pris part, lui qui n’a plus été convoqué depuis sa première. S’il pouvait la comprendre ce printemps, cette situation semble le toucher en ce début d’automne. Il faut dire que le Genevois réalise un très bon début de saison avec notamment cinq buts et de belles prestations face à Braga et à Chelsea lors des qualifications européennes.

Pedro Soares Gonçalves répondra-t-il à l'appel du pied du Genevois?

Ce dimanche encore, face à Saint-Gall (1-1), Dereck Kutesa a été l’homme le plus en vue, donnant le tournis à la défense d'Enrico Maassen grâce à sa vitesse et sa science du dribble. «Tout le monde a vu comme il a joué aujourd'hui», commente de son côté Thomas Häberli qui ajoute que Murat Yakin «sait ce qu'il fait».

Le Genevois est en très bonne forme et cela pourrait ainsi, dès le mois de novembre, profiter à l’Angola de Pedro Soares Gonçalves. Il serait en tous les cas dommage pour lui et ses Gazelles noires de ne pas lancer un coup de fil en Suisse en novembre prochain, lorsqu’il devra coucher les noms sur sa liste pour le prochain rassemblement. À noter que l’Angola vise ouvertement, comme la Suisse, une qualification pour la Coupe du monde 2026.