Servette contraint au nul par sa mauvaise première mi-temps

Plus que moyen en première mi-temps, le Servette FC s'est réveillé en deuxième et ramène un bon point de Saint-Gall (1-1). Même si l'impression qui domine est que les Genevois auraient pu repartir avec les trois.

Bastien Feller Journaliste Blick

Bradley Mazikou a servi Miroslav Stevanovic sur l'égalisation grenat. Photo: freshfocus

Après le nul plus tôt dans l'après-midi entre Zurich et Lugano, l'occasion était belle ce dimanche pour le Servette FC de prendre seul la tête de la Super League. Ce d'autant plus que Thomas Häberli et ses joueurs étaient confrontés à un FC Saint-Gall qui restait sur une défaite à Yverdon le week-end dernier (1-0) et - surtout - sur une claque prise jeudi en Belgique face au Cercle Bruges (6-2).

La mission se termine toutefois sur un échec, la faute notamment à une première mi-temps manquée de la part des Grenat.

La section grenat présente, parmi les Saint-Gallois

À noter que les ultras genevois de la Section Grenat, qui avaient initialement annoncé leur refus de se déplacer en raison d'un sentiment de «répression» à leur égard à Saint-Gall, étaient présents au Kybunpark. Mais au lieu de se trouver dans le parcage leur étant réservé, les quelques dizaines de Genevois se trouvaient derrière le but de Jérémy Frick en première mi-temps, mélangés donc avec des Saint-Gallois. La rencontre s'est heureusement déroulée sans souci de ce côté-là.

Les supporters genevois étaient ainsi aux premières loges pour voir le très bon début de match de l'équipe... d'Enrico Maassen, laquelle s'est créée plusieurs situations chaudes lors des dix premières minutes. Sans que le portier grenat soit toutefois mis en grosses difficultés. Le premier arrêt de la partie est même à mettre au crédit de Lawrence Ati Zigi, lequel s'est vu contraint de s'employer devant un Jérémy Guillemenot préféré ce dimanche à Usman Simbakoli, titulaire face à Grasshopper (2-2) et au Lausanne-Sport (1-0).

Première mi-temps à l'avantage des locaux

Un raté face au gardien ghanéen qui a sans doute frustré Dereck Kutesa, lequel a créé cette occasion de but tout seul, se frayant un chemin dans la défense adverse dans leur moitié de terrain avant de servir son coéquipier. L'ailier, pas convoqué par Murat Yakin pour le rassemblement d'octobre, est en forme et il l'a une nouvelle fois prouvé ce dimanche par séquence. Comme à la 31e, à la suite d'un nouvel exploit individuel, lorsqu'il a manqué de peu le cadre saint-gallois.

Une frappe qui aurait pu permettre à Servette d'égaliser dix minutes après l'ouverture du score de Lukas Görtler de la tête, sur un coup franc très bien tiré par Jordi Quintilla. Saint-Gall est toutefois rentré au vestiaire avec un avantage plus que mérité et qui aurait pu être plus conséquent si Felix Mambimbi faisait une taille de chaussure de plus, ou si Jérémy Frick ne s'était pas brillamment interposé devant Willem Geubbels. Ce dernier est même passé près de profiter de la passivité de la défense genevoise sur le corner qui découlait de sa dernière tentative.

Stevanovic égalise rapidement au retour du thé

Pour résumer, le Servette méritait de rentrer au vestiaire mené et dépendait trop sur le plan offensif de Dereck Kutesa pour se créer l'une ou l'autre chance de but. Trop peu donc pour une équipe qui a l'ambition de jouer pour le titre en fin de saison et qui avait donc la possibilité de prendre seul la tête du championnat ce dimanche soir.

Mais la pause a fort heureusement pour les Servettiens fait du bien. Comme le prouve cette égalisation après 32 secondes de jeu dans la deuxième acte signée Miroslav Stevanovic sur un bon centre de Bradley Mazikou. L'entrée en jeu d'Enzo Crivelli, à la place donc d'un Jérémy Guillemenot bien décevant, n'est d'ailleurs pas étrangère à cette réussite. Le Français est en effet parvenu à garder un bon ballon devant, attirant sur lui plusieurs défenseurs saint-gallois, avant de décaler sur le côté gauche.

Servette finit le match à onze contre dix

Servette évoluant plus haut lors de cette deuxième mi-temps, il a pu progressivement faire reculer le bloc adverse. Enzo Crivelli aurait même dû profiter du vent de panique qui soufflait dans la défense saint-galloise pour inscrire le deuxième. Mais seul à cinq mètres du but et après une incompréhension entre Lawrence Ati Zigi et Stephan Ambrosius, l'attaquant a manqué le cadre (65e). Meilleur servettien ce dimanche, Dereck Kutesa a, lui, touché l'extérieur du poteau du portier ghanéen (77e).

Moins bons, les Saint-Gallois, qui pouvaient compter sur le soutien toujours très bruyant de leurs supporters (18'300, guichets fermés, sans compter le secteur visiteur), n'étaient tout de même pas à enterrer trop rapidement. Ces derniers se sont en effet encore créé l'une ou l'autre situation de but, sans toutefois pousser Jérémy Frick dans ses retranchements.

Servette pourra toutefois regretter de ne pas avoir pu inscrire le deuxième lors des dix dernières minutes, alors qu'il évoluait à onze contre dix après l'expulsion de Hugo Vandermersch pour un deuxième carton jaune (81e). C'est Julian von Moos, ex-saint-gallois, qui a eu la meilleure occasion de la fin de match. Mais, servi encore une fois par Dereck Kutesa, l'attaquant a manqué le cadre. Servette reste ainsi quatrième, derrière le trio de tête formé par Lugano, Zurich et Lucerne.