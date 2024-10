Bastien Feller Journaliste Blick

«Ma famille et mes proches savent que le Barça est l'équipe de mon enfance», confiait mardi soir Kastriot Imeri, maillot du milieu catalan Pedri à la main, après la déroute de Young Boys face donc au FC Barcelone (5-0). Rencontre qui a vu l'international suisse réaliser enfin ses débuts en Ligue des champions. «L'année dernière, je n'ai pas eu la possibilité de la jouer à cause d'une blessure. C'est une fierté d'avoir pu faire mes débuts ici.» Et ce malgré le large revers que le Genevois préfère prendre comme un apprentissage pour YB.

Le club bernois est en effet cette saison en manque cruel d'expérience, lui qui a misé cet été sur des profils très jeunes et venus majoritairement en provenance de championnats de seconde zone pour tenter de se renforcer. Le départ de Fabian Lustenberger, parti à la retraite, n'a lui pas été compensé, YB espérant visiblement pouvoir compter sur le retour de blessure de Loris Benito. Le défenseur central a toutefois manqué le rendez-vous barcelonais en raison d'une nouvelle blessure, à la cuisse cette fois-ci et pour ne revenir qu'une fois la pause international d'octobre terminée.

Young Boys ne sort pas de sa spirale négative

Ces facteurs expliquent ainsi, en bonne partie, le mauvais début de saison du champion de Suisse en titre, actuellement onzième et avant-dernier de Super League après huit journées. YB ne compte que six points et n'a même pas encore remporté la moindre rencontre au Wankdorf, stade dans lequel il était pourtant irrésistible ces dernières années.

La pression sur Patrick Rahmen, arrivé sur le banc bernois cet été, s'accroit donc match après match, même si celui-ci assure pouvoir vivre avec. «Il ne s'agit pas en premier lieu de moi, mais de nous sortir de là. L'équipe est solidaire et c'est ce qui compte pour moi. Je vais de l'avant, comme il se doit en tant qu'entraîneur.»

«Mes blessures sont de l'histoire ancienne»

Pour sauver sa place, le Bâlois pourra donc compter sur Kastriot Imeri, lui qui espère maintenant pouvoir enchaîner après une saison 2023-2024 très compliquée avec dix bouts de matches en Super League. «Mes blessures, que ce soit à la cheville ou au genou, c'est de l'histoire ancienne. Je me sens bien physiquement et mentalement.»

45 minutes face à Grasshopper samedi dernier ont d'ailleurs permis au Genevois d'être titulaire à Barcelone alors qu'il ne semblait pas avoir les faveurs de son nouvel entraîneur ces dernières semaines (120 minutes réparties sur quatre matches, six fois resté sur le banc). Face au club zurichois, le milieu offensif, entré à la pause, s'est montré plutôt convaincant, amenant d'entrée des solutions et davantage de créativité à un jeu bernois une nouvelle fois en panne.

Changement d'entraîneur en cas de mauvais résultat dimanche?

Si son entrée n'a cependant pas suffi à YB pour prendre ne serait-ce qu'un point (1-0), elle est encourageante pour la suite. Et la suite, c'est justement ce dimanche face à Bâle qu'elle aura lieu. Une rencontre très importante pour l'ex-entraîneur de Winterthour et de l'équipe de Suisse M21 puisqu'elle se disputera juste avant une pause des équipes nationales. Un nouveau revers pourrait ainsi lui être fatal, les directions de clubs optant souvent pour du changement lors de ces interruptions internationales.

Kastriot Imeri, qui devrait logiquement pouvoir enchaîner, sauvera-t-il le poste de son nouvel entraîneur? Réponse dès 16h30 ce dimanche.