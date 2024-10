Kastriot Imeri: «Nous ressortons d'ici plus grands»

Bastien Feller Journaliste Blick

Young Boys n'a pas fait le poids face à Barcelone. Photo: Claudio De Capitani/freshfocus

Si perdre face au FC Barcelone, chez lui, n'a rien d'anormal, surtout face à un club qui renait de ses cendres, la manière et le score fait mal aux Bernois. En effet, tous sont apparus la tête baissée à leur sortie du vestiaire, déçu d'avoir montré ce visage sur la plus belle des scènes alors qu'ils souhaitaient «ramener quelques choses» comme l'affirmait Patrick Rahmen avant la rencontre.

Il n'en a toutefois rien été, le Barça étant beaucoup trop fort pour une équipe globalement dépassée par les qualités techniques de son adversaire. Tout semblait aller trop vite pour les joueurs de la capitale. «Techniquement, tout est propre, il n'y a pas de faute», réagit Kastriot Imeri dans les travées de l'Estadi Olímpic Lluís Companys devenues bien calmes après le départ des dizaines de journalistes espagnols.

Soirée compliquée offensivement et défensivement

Le plan bernois était pourtant clair: faire le dos rond et attendre sagement sa chance. «Nous voulions fermer le milieu de terrain, ne pas les laisser jouer entre les lignes et permettre à leurs deux centraux d'avoir la balle. Et ensuite, nous voulions jouer les contres attaques, car ils étaient assez haut. Mais on a vu que c'était compliqué de le faire.» De toute la rencontre, YB a tiré cinq fois au but, cadrant une frappe, touchant une fois la barre et se voyant refuser un but pour hors-jeu dans les dernières secondes. «Nous aurions dû jouer un peu plus haut, nous avions trop de mètres à parcourir à la récupération du ballon», estime Jaouen Hadjam.

Sur le plan défensif également, la soirée a été compliquée. L'absence d'un leader en défense s'est fait ressentir, Tanguy Zoukrou et Mohamed Camara, pourtant à YB depuis six saisons, n'ayant pas la carrure pour occuper ce rôle. Le premier nommé s'est même montré en grandes difficultés face aux Espagnols.

Victoire obligatoire dimanche à Bâle

Sur les coups de pieds arrêtés, c'est cependant toute l'équipe qui a été dépassée. Trois buts barcelonais sont d'ailleurs tombés de ces situations de jeu. «Même si c'est une formation au-dessus de nous, nous aurions pu beaucoup mieux faire», peste Jaouen Hadjam, très frustré après la défaite.

Young Boys peut-il tout de même tirer du positif malgré ce revers? «Nous prenons l'expérience», répond Kastriot Imeri, titularisé un peu à la surprise générale au milieu de terrain aux côtés de Filip Ugrinic et de Sandro Lauper. «Nous ressortons d'ici plus grands. C'était un match pour apprendre, voir le niveau d'une grande équipe. Ce n'est toutefois pas positif, car nous prenons cinq buts.» Jamais YB n'avait autant encaissé lors d'une rencontre de «LDC».

«Il ne faut pas rester sur cette défaite. Nous avons eu une désillusion face à Grasshopper et maintenant, il faudra aller chercher trois points à Bâle», conclut l'international algérien qui espère recroiser un jour la route de son adversaire du soir: un certain Lamine Yamal. Pour cela, une victoire face aux Rhénans dimanche sera en effet primordiale pour le latéral gauche et ses coéquipiers. Mais également pour Patrick Rahmen, coach dont les jours au Wankdorf pourraient être comptés en cas de nouveau revers.