Hansi Flick: «Le Barça veut regagner le respect de l'Europe entière»

Il existe trois points communs majeurs entre Young Boys et Barcelone en ce lundi 30 septembre. Tout d'abord, les deux clubs ont perdu ce week-end, face à Grasshopper 0-1 et contre Osasuna 4-2. Ensuite, ils doivent tous les deux se racheter après une défaite initiale en Ligue des champions, contre Aston Villa 3-0 et Monaco 2-1. Et finalement, ni Patrick Rahmen ni Hansi Flick ne pourront compter sur leur capitaine ce mardi, Marc-André ter Stegen et Loris Benito étant blessés. La comparaison s’arrête toutefois là entre Bernois et Catalans.

Le FC Barcelone, cinq fois vainqueur de la Ligue des champions, évolue en effet dans une autre dimension que le club de la capitale helvétique, lequel dispute cette saison sa quatrième campagne seulement. Les Blaugrana semblent d'ailleurs enfin revenir à leur meilleur niveau après plusieurs années compliquées tant sur le plan financier, avec pour conséquence le départ forcé de Lionel Messi, que footballistique, avec notamment deux éliminations successives au stade de la phase de groupes de la «LDC» (2021-2022 et 2022-2023).

«On veut regagner le respect de l'Europe entière»

Emmené par un stratosphérique Lamine Yamal, les Barcelonais réalisent un très bon début de saison avec sept victoires de rang en championnat et une première place (3 points devant le Real Madrid), malgré l'absence de nombreux cadres pour blessure. Une vague d'euphorie s'empare ainsi de la capitale catalane, amplifiée par un retour progressif vers les comptes au vert et donc la venue de joueurs de qualités Le premier coup d'arrêt subi samedi contre Osasuna (4-2) n'affecte ainsi en rien le moral de Marc Casado et de ses coéquipiers, bien conscients de leurs qualités.

L'homme au cœur de ce regain d'espoir pour le peuple catalan se nomme Hansi Flick. Depuis cet été, l'Allemand a repris, avec une volonté claire, l'un des postes les plus convoités d'Europe après avoir déjà remporté la Ligue des champions en 2020 avec le Bayern Munich. «Ça ne m'intéresse pas ce qu'il s'est passé ici lors des dernières années, a-t-il rappelé ce lundi. On veut remporter tous les matches. J'ai une attitude positive, car l'équipe travaille très bien, joue un excellent football. On veut regagner le respect de l'Europe entière et on travaille pour.»

Quelle est donc sa méthode? «Hansi Flick est un entraîneur très proche de ses joueurs. Il nous transmet beaucoup de confiance et il a des idées claires concernant la façon dont il veut jouer», estimait quelques minutes plus tôt Marc Casado en conférence de presse. L'ancien sélectionneur de la Mannschaft a surtout apporté de la stabilité à un groupe catalan qui en manquait cruellement la saison dernière sous la direction de Xavi, malgré une deuxième place en Liga. Les 44 buts encaissés en 38 journées faisaient tache. Surtout que le grand rival, le Real Madrid, qui a terminé la saison avec dix points d'avance, n'en a concédé que 26 sur la même période.

Hansi Flick a ramené de la stabilité

«Pour gagner, nous devons aussi être excellents défensivement. Tous les joueurs savent qu’ils doivent assumer des fonctions défensives», assure le natif d'Heidelberg, qui a à cœur de se rattraper après la défaite inattendue du week-end. «On a fait des erreurs. C'est difficile de défendre quand l'adversaire est fort en contre-attaque. L'objectif est d'avoir le ballon et les joueurs savent le faire. Chaque joueur doit savoir ce qu'il a à faire et doit assumer la responsabilité d'être sur le terrain.»

Cela tombe ainsi plutôt mal pour Young Boys, qui a ainsi vu Osasuna jouer le tour qu'il rêvait probablement de jouer au Barça ce mardi. Ce d'autant plus qu'Hansi Flick, qui pourra compter sur le retour de Frenkie De Jong, l'assure, YB ne sera pas pris de haut. «On a analysé Young Boys comme toutes les équipes. Contre Aston Villa, on a vu que c'est une équipe courageuse avec des joueurs rapides devant, bons en transition. On doit être prêt.»

La jeunesse assure à nouveau les arrières du Barça

«On sait que Young Boys est une équipe difficile, qui a un bloc compact. Ils ont des joueurs rapides en attaque, il faudra qu'on soit attentifs», convient le jeune milieu de terrain formé à la Masia. Le centre de formation, le Barça doit justement compter dessus en raison de la cascade de blessés qui le secoue. Dani Olmo, Marc-Andre ter Stegen, Fermin Lopez, Gavi, Ronald Araujo ou encore Andreas Christensen manqueront en effet à l'appel mardi.

La relève est toutefois belle, puisque ces joueurs cadres sont remplacés par des talents tels que Pau Cubarsi, Sergi Dominguez, Pablo Torre ou Gerard Martin pour ne citer qu'eux. «On a un très bon effectif, très jeune, c'est vrai, mais très bon. Ce club mérite qu'on donne le maximum, et on va essayer de rapporter le plus de titres possibles.» En y ajoutant Robert Lewandowski, Raphinha ou encore Jules Koundé, YB aura fort à faire dans tous les secteurs de jeu s'il espère rentrer d'Espagne avec ne serait-ce qu'un point.