Antoine Griezmann quitte l'équipe de France avec effet immédiat. Photo: AFP

Champion du monde 2018 avec l'équipe de France, Antoine Griezmann a annoncé ce lundi, sur ses réseaux sociaux, qu'il quittait les Bleus après 137 sélections et 44 buts.

«Aujourd'hui, c'est avec une profonde émotion que je vous annonce ma retraite en tant que joueur de l'Équipe de France. Après 10 années incroyables, marquées par des défis, des succès et des moments inoubliables, il est temps pour moi de tourner une page et de laisser place à la nouvelle génération. Porter ce maillot a été un honneur et un privilège. Depuis mars 2014 et jusqu'à septembre dernier, j'ai eu la chance de vivre des moments incroyables au côté de coéquipiers exceptionnels. Nous avons partagé des victoires qui resteront à jamais gravées dans nos mémoires...», a fait savoir l'attaquant de l'Atletico Madrid.

Alors qu'il était incontournable avec les Bleus jusqu'en début d'année, Antoine Griezmann a vu son statut fortement se dégrader durant l'Euro. Remplaçant, voire «exilé» sur le côté droit, il n'a pas fait de vagues en public, mais a donc préféré annoncer son départ ce lundi.