Cédric Heeb

L'ancien joueur de Serie A Andrea Capone est décédé à l'âge de 43 ans. Son corps a été retrouvé dimanche matin à l'hôtel 5 étoiles Palazzo Tirso de Cagliari. Selon des rapports en provenance d'Italie, il a succombé à des blessures à la tête après ce qui semble être une chute accidentelle.

Andrea Capone a porté à Cagliari l'emblématique numéro 10, qui avait auparavant appartenu à la légende du club Gianfranco Zola. Dans un communiqué, le club a rendu hommage à «un garçon qui a toujours été connu pour son professionnalisme, son dévouement et sa passion». Des fans ont également rendu hommage au défunt: «Repose en paix, Andrea Capone. Ton engagement et ta passion sur le terrain étaient véritablement inspirants. On se souviendra toujours de toi».

Le milieu de terrain était issu de la formation de Cagliari et a été considéré très tôt comme un grand talent. Au total, il a joué 113 fois pour le club sarde et a marqué douze buts. Après sept ans, l'Italien a quitté Cagliari en 2007 et a ensuite joué pour Vicenza, Grosseto et Salernitana. Aujourd'hui, le monde du football pleure un professionnel passionné qui a été arraché à la vie bien trop tôt.