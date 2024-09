Bastien Feller Journaliste Blick

«Notre match se résume en une phrase: en football, si tu ne marques pas, tu ne peux pas gagner», lance Didier Tholot après la courte, et «très frustrante» - terme répété à de nombreuses reprises dans les travées du Letzigrund - défaite du FC Sion face à Zurich ce dimanche (1-0).

Il faut dire que ce sont les joueurs du technicien français qui se sont les plus mis en évidence lors de la rencontre. De leur côté, les Zurichois se seront contentés de leur but marqué après 17 minutes, n'inquiétant pas Timothy Fayulu du reste de la rencontre. «Je suis très déçu, car nous avons fait un bon match. Le meilleur à l'extérieur jusqu'à présent», estime Joël Schmied, une nouvelle fois très solide aux côtés de Noé Sow.

Dominer n'est pas gagner

Le défenseur central s'est cependant rendu coupable d'une faute, inutile au poteau de corner, qui a fait basculer la rencontre puisque Mariano Gomez a pu marquer de la tête sur le coup franc qui a suivi. «A mon avis, il n'y a pas faute, peste Joël Schmied. Je travaille avec le corps, comme l'attaquant. Mais bon, c'est l'arbitre qui décide. Et il faut aussi mieux défendre derrière. Nous avions parlé des coups de pied arrêtés, car les Zurichois sont très grands et dangereux...»

S'il y a bien une chose dont les Valaisans se réjouissent malgré la défaite, c'est leur attitude. Elle a en effet été bien meilleure que lors de leur dernière sortie, déjà au Letzigrund, face à Grasshopper (3-1 le 24 août). «Nous avons réagi de la meilleure des manières après leur but», pose Ali Kabacalman, lui aussi très frustré par la tournure des événements ce dimanche. Dans les faits, le FC Sion a dominé ses, les poussant même dans leur retranchement en fin de match et touchant deux fois la transversale de Yanick Brecher par Baltazar Costa (81e) et Théo Bouchlarhem (94e).

«Le contenu nous permet de nous dire qu'on est dans le vrai»

Les Sédunois ont cependant été coupables de trop d'erreurs techniques et de jugement dans les 30 derniers mètres pour valider leur bonne performance par au minimum un point. «Nous devons nous améliorer devant. Si nous jouons mieux les coups, nous pouvons marquer 4-5 fois», assure Joël Schmied qui regrette que ce qui a été travaillé à l'entrainement durant la semaine n'ait pas fonctionné au Letzigrund. «Nous avons entraîné les situations à quatre contre trois cette semaine. Aujourd'hui, nous avons souvent pris la mauvaise décision. Si nous pouvions tirer, nous passions, et l'inverse. Ce sont des détails sur lesquels il faut progresser. Mais je suis positif pour le prochain match.»

«Le résultat final n'est pas celui espéré, mais le contenu nous permet de nous dire qu'on est dans le vrai, se réjouit Didier Tholot, tout de même très frustré par le résultat du jour. Mais cela ne suffit pas, car il faut des points. C'est certainement le meilleur match que l'on a fait à l'extérieur, mais on repart sans rien. Il ne faut pas lâcher. Il faut qu'on soit un peu plus lucide et déterminé dans la surface adverse et qu'on ait aussi un peu plus de réussite.»

Pas de quoi paniquer donc pour ce FC Sion qui, après avoir tenu tête à Lugano dimanche dernier (0-0), s'est une nouvelle fois montré à la hauteur face à un des cadors de cette Super League 2024-2025. «Nous mériterions un peu plus de points par rapport à nos prestations, mais c'est comme ça. Il faudra aller chercher ceux que l'on n'a pas», conclu Didier Tholot.