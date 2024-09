«Les clubs suisses devraient s'inspirer de Midtjylland»

Cet été, Kevin Mbabu a surpris en quittant la Premier League pour Midtjylland en Superliga danoise. Derrière ce choix audacieux, un club ambitieux, doté d'installations modernes et engagé en compétitions européennes, misant sur l'innovation et la performance. Reportage.

Bastien Feller Journaliste Blick

Qui est Midtjylland, club danois que Kevin Mbabu a rejoint, à la grande surprise de nombreux suiveurs du football suisse, cet été? À y voir de plus près, ce choix n'a rien d'étonnant. Le club basé à Herning, 51'000 habitants, dont l'histoire est aussi courte qu'intéressante, dispose en effet de plusieurs arguments à faire valoir. Tour d'horizon.

Midtjylland joue la Coupe d'Europe chaque année

En participant cette saison à la phase de Ligue de l'Europa League, le club danois participe à sa troisième phase finale sur les cinq dernières saisons. Le club, né en 1999 d'une fusion entre Ikast FS et Herning Fremad, a ainsi enfin réussi à briser son plafond de verre et s'offrir une vitrine qui se refusait jusqu'à présent à lui avec de nombreuses éliminations lors des tours qualificatifs.

Et tout ce chemin parcouru, la direction en est fière, elle qui n'a pas hésité à afficher chacun des résultats européens du club en salle de presse. Comme pour montrer aux visiteurs que Midtjylland est un club qui monte, qu'il faut désormais prendre au sérieux. Il est ainsi possible d'y voir ses confrontations avec Young Boys (les Danois mènent deux victoires à une) et face, entre autres, à Vaduz (une victoire et un nul).

Cette saison, Kevin Mbabu et son équipe auront l'occasion de défier, après Hoffenheim (1-1), le Maccabi Tel Aviv, l'Union Saint-Gilloise, le FCSB, Francfort, Porto, Ludogorets et Fenerbahçe. De quoi légitimement espérer atteindre à minima une place de barragiste (9-24 sur 36).

Des installations de dernière génération pour un club bien structuré

Lors de l'été 2023, Midtjylland, qui compte plusieurs dizaines d'employés en coulisses, a fêté l'ouverture de son nouveau centre d'entraînement. Un espace de 5500 km2 dédié à la performance et au progrès. Fitness, sauna, cryothérapie, ... Tout y est. Et il n'est pas uniquement dédié aux professionnels puisque ces derniers partagent ces installations avec les équipes de jeunes joueurs du club (plusieurs titres de champion national U19). Mais également avec quiconque souhaite en profiter, les espaces extérieurs étant ouvert à tous. Une école primaire est même implantée au rez de-chaussé du bâtiment. «C'est mieux que ce que j'avais à Fulham», compare Kevin Mbabu, impressionné par son nouvel environnement de travail.

Un centre d'entraînement flambant neuf est sorti de terre lors de l'été 2023.

Midtjylland, quatre fois champion national et deux fois vainqueur de la Coupe lors des dix dernières années, peut ainsi profiter de ses installations pour faire venir de jeunes joueurs nigérians prometteurs issus de son académie sur place. Le stade des Loups, l'Arena, est, lui aussi, récent, ayant été bâti en 2004. «C'est un petit chaudron», décrit le Genevois. Des rénovations ces dernières années ont permis d'augmenter sa capacité (12'055), permettant à Midtjylland de pouvoir augmenter ses revenus.

Le club est ambitieux et dispose de moyens techniques et financiers

Midtjylland, qui a réellement décollé avec l'arrivée à sa tête de Matthew Benham en 2014, homme d'affaires anglais, également propriétaire du club de Brentford, a récemment partagé sa «vision 2025». Concrètement, la saison prochaine, le club danois espère faire partie des «50 meilleures équipes européennes». À titre de comparaison, les Loups, 66e, se trouvent huit rangs derrière Young Boys et à treize places du FC Bâle. Leur participation à l'Europa League cette année devrait toutefois leur permettre de grimper de plusieurs rangs d'ici à mai 2025. Les Danois souhaitent également atteindre la marque de 10'000 abonnés (environ 8000 actuellement).

Pour cela, le club a mis les moyens, déboursant plus de 14 millions d'euros sur le marché des transferts cet été (YB environ 6, le FCB 12). Cette somme a permis de débusquer plusieurs jeunes joueurs à fort potentiel tel que Deni Castillo ou encore Ousmane Diao (tous deux très bons contre Hoffenheim mercredi). Cela sans compter l'arrivée de Kevin Mbabu, libre. En ajoutant d'autres talents comme l'international chilien Dario Osorio, 20 ans, arrivé pour plus de cinq millions en 2023, ou encore Aral Simsir, 20 ans, formé au club, Midtjylland dispose des armes nécessaires pour s'aligner à ses ambitions.

Pour son recrutement, le club danois, qui dispose d'un staff très élargi capable d'accompagner au mieux l'équipe, utilise largement la data, domaine de compétence de son propriétaire. «On m'a même fait passer un test de personnalité, explique encore Kevin Mbabu. Ils ne veulent pas trop de joueurs du même profil. Ils sont loin devant les clubs suisses. Ils devraient s'inspirer de ce qui se fait ici.» De son côté, Midtjylland se réjouit de la réussite de son modèle. «Avec les ventes importantes de joueurs de notre académie, nous avons prouvé que notre concept tenait la route.»

Le football et le championnat danois progressent

Malgré sa faible population (environ 6 millions d'habitants), le Danemark développe et exporte de nombreux joueurs vers les plus grands championnats européens pour plusieurs millions d'euros depuis plusieurs années (Nuamah, Sorloth, Kudus, Sulemana, Osman, ...) et se place comme un réel vivier de talents. Et cela également au niveau des entraîneurs. Trois occupent exercent cette saison en Bundesliga (Thorup à Augsbourg, Henriksen à Mainz et Svensson à l'Union Berlin), un en Premier League (Frank à Brentford). Signe que c'est tout le football danois qui progresse, comme le prouve aussi la demi-finale de l'Euro 2020 atteinte par la sélection de Kasper Hjulmand.

Kevin Mbabu (centre) évolue à Midtjylland depuis la fin du mois d'août. Photo: IMAGO/Eibner

Depuis l'exercice 2017-2018, l'affluence moyenne de la Superliga a pratiquement doublé, passant de 5516 spectateurs à 9968 la saison dernière (Midtjylland 9452). Au classement UEFA aussi, la progression est visible et c'est peut-être l'indication la plus significative. Porté notamment par Copenhague, le championnat danois est passé d'une 19e place en 2014 à une treizième actuellement. À titre de comparaison, la Super League est classée 15e (13e en 2014).