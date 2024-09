Signori Antonio: «Nous sommes là pour apprendre»

Bastien Feller Journaliste Blick

Signori Antonio et Etoile Carouge sont leaders. Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Ce mardi soir, grâce à son succès 1-0 face à Vaduz, Etoile Carouge a pris les commandes de la Challenge League! Les Stelliens, comme les autres clubs du championnat, n'ont disputé que huit rencontres jusqu'à présent, mais cette position en dit long sur leurs qualités.

Très bien rodée tactiquement, l'équipe d'Adrian Ursea a fait vivre des moments compliqués à tous ses adversaires jusqu'à présent, Thoune et Neuchâtel Xamax, les deux favoris à la promotion, compris. Seul le Stade Lausanne-Ouchy n'a pas encore affronté Etoile Carouge en championnat, ce qui sera fait vendredi à la Pontaise (19h30).

Signori Antonio la joue comme Neuer et Ederson

Ce mardi face à Vaduz, club habitué aux aller-retours entre la première et la seconde division et qui a même disputé la phase de groupes de la Conference League en 2022, les Genevois ont une nouvelle fois démontré toute leur maîtrise. Comme à leur habitude, que ce soit sur leur synthétique de la Fontenette ou non, ces derniers ont littéralement confisqué le ballon en première mi-temps (72% de possession) et sont logiquement arrivés à la pause avec une avance d'un but.

Une réussite déclenchée par Signori Antonio, le portier stellien qui, très à l'aise balle au pied, a pratiquement occupé un poste de défenseur central lors des 45 premières minutes. D'une longue ouverture bien sentie dans l'axe, un peu à l'image de ce que fait Ederson avec Manchester City à un niveau tout autre, l'international angolais a pu trouver Vincent Nvendo, qui a pu dévier pour Vincent Rüfli. Le latéral droit, que l'on a vu évoluer à plusieurs postes face aux Liechtensteinois, tant au milieu qu'en défense, a ensuite pu ouvrir le score d'une belle demi-volée devant 1511 spectateurs.

Des Carougeois très polyvalents

«Nous cherchons toujours à être en supériorité numérique, explique le gardien carougeois. Donc c'est en fonction de comment l'équipe adverse se comporte. Si elle vient nous presser avec plusieurs joueurs, j'ai un rôle précis à jouer. C'est vrai qu'il faut avoir du courage, mais toute l'équipe est connectée pour cela.»

Etoile Carouge profite donc également de la polyvalence de plusieurs de ses éléments, comme Nassim Zoukit qui peut aussi bien évoluer latéral que milieu défensif ou relayeur, pour se montrer encore davantage imprévisible et compliqué à lire pour ses adversaires. Contre Vaduz, en plus de l'ancien lausannois, c'est ainsi Vincent Rüfli qui a donné le tournis à l'équipe de Marc Schneider.

L'efficacité offensive comme marge de progression

«Cela nous rend forts. Il y a beaucoup de permutation, c'est pour cela qu'il est important de garder certaines positions. Nous savons tous que chacun doit tenir sa place. Peu importe qui c'est. Le latéral droit peut jouer attaquant gauche ou vice-versa. L'important est que chaque espace prédéfini soit occupé», poursuit l'international angolais qui a disputé la Coupe d'Afrique des Nations en début d'année.

Comme chaque équipe, ou presque, n'est pas parfaite, Etoile Carouge voit devant lui une certaine marge de progression au niveau de son efficacité offensive. Et ce malgré ses 15 buts inscrits en 8 matches. Face à un Vaduz bien meilleur en seconde période, l'équipe d'Adrian Ursea aurait pu se mettre à l'abri et s'éviter une fin de rencontre sous tension. Par exemple lorsque Bruno Caslei s'est retrouvé en bonne position de frappe à 15 mètres (30e), ou encore lors d'actions de rupture dans la dernière demi-heure.

«Nous sommes là pour apprendre»

«Il y a eu un match il y a trois jours, les organismes sont fatigués, il n'y a plus la même lucidité. C'est vrai que nous aurions pu être meilleurs sur nos derniers choix pour tuer le match. Mais c'est comme ça, nous sommes là pour apprendre. Il ne faut pas oublier que nous sommes les promus. Nous restons humbles et continuons d'apprendre match après match», pose Signori Antonio, heureux d'avoir pu fêter ce mardi son premier clean sheet, synonyme donc de première place au classement, devant Xamax à la différence de buts (+5 contre +2).

«Il reste encore beaucoup de matches. Nous gardons les pieds sur Terre. Cela envoie toutefois un signal aux adversaires et c'est bien pour le championnat. C'est intéressant de voir qu'un promu peut avoir de la jouerie, être dominateur et leader du classement», ajoute le portier, qui salue encore le travail et la qualité d'un staff qu'il qualifie «de Super League». Les joueurs le deviendront-ils aussi à la fin mai? Le chemin est encore long, mais il n'est pas interdit de rêver. Surtout pour ce très séduisant Etoile Carouge.