Nassim Zoukit veut croire en sa bonne étoile

Nassim Zoukit, 23 ans, a le sourire ce vendredi soir lorsque nous le retrouvons sur la pelouse synthétique de la Fontenette. Et pour cause: son Étoile Carouge, qui réussit un très bon début de saison, vient tout juste de faire danser le FC Wil (3-1, succès bien plus large dans le contenu) et le milieu défensif s'est une nouvelle fois montré indispensable dans le onze d'Adrian Ursea.

«Je me suis très bien senti, c'est de bien en mieux. Nous enchaînons les matches et l'équipe se sent également bien. Collectivement, nous avons fait un match très correct», analyse le polyvalent et modeste Nassim Zoukit après la rencontre.

Retour gagnant à Carouge

De la modestie, il fallait justement en avoir en moment de se décider à rentrer à Carouge, en Promotion League, après avoir gouté au monde pro sous les couleurs du Lausanne-Sport (16 matches, 3 de Super League, 2 de Coupe et 11 de Challenge League) et de Bellinzone. L'aventure tessinoise s'est d'ailleurs brusquement arrêtée en septembre 2023 après trois mois seulement et 62 petites minutes de jeu. «Je prends ma carrière comme un apprentissage. C'est sûr que j'aurais aimé jouer et m'imposer à Lausanne, mais je suis maintenant ici et je crois au destin. Il y a une raison là-derrière», positive le numéro 13.

Retour donc au bout du lac, où il rencontre le nouveau coach stellien, Adrian Ursea, qui lui permet rapidement de reprendre confiance et de retrouver le monde professionnel. «Je suis très content d'être revenu, et être monté en Challenge League avec Carouge est quelque chose d'exceptionnel. Je suis ici chez moi, avec ma famille et mes amis. Je suis très heureux avec ce coach et cette équipe.»

La polyvalence du milieu plaît

Nassim Zoukit est justement le prototype du joueur qu'apprécie Adrian Ursea, coach exigent qui place le contenu des matches avant les points. Le suisso-marocain est polyvalent, très polyvalent même. Positionné latéral gauche au début de la rencontre face à Wil, il monte d'un cran à l'heure de jeu après les premiers changements opérés par son entraîneur. «Je le vois de la bonne manière, si le coach me donne confiance à plusieurs positions, je suis content. De toute façon, peu importe le poste dans lequel il me demande d'évoluer, je donne le maximum. L'important est de jouer», sourit-il.

«Quand il est arrivé, on m'a dit que c'était un numéro six. La saison dernière, il a joué comme relayeur, dans un poste très offensif. Aujourd'hui, nous sommes dans un autre championnat et il a fait beaucoup de matches derrière. Il a joué latéral gauche ce soir. Il a des dispositions qui me donnent beaucoup de possibilités», se réjouit quant à lui le coach roumain de 56 ans.

«Le football est mouvant»

Le style de jeu du Genevois colle ainsi parfaitement avec la philosophie de l'entraîneur, notamment passé par l'OGC Nice. «Je trouve que le football est mouvant, il faut bouger. Il ne faut pas donner de points de repère à l'adversaire et avoir des joueurs avec de telles caractéristiques, qui peuvent jouer à deux ou trois positions différentes, me convient parfaitement», ajoute-t-il.

Si le coach est ravi de pouvoir compter sur son joueur, qu'il qualifie de «très fiable», ce dernier n'est pas moins heureux de pouvoir continuer d'apprendre au travers de cette collaboration. «C'est très tactique. Avant les matches, nous avons pas mal de consignes vidéos et cela se passe la plupart du temps comme il le dit, explique Nassim Zoukit, impressionné. Quand nous entrons sur le terrain, nous savons ce que nous avons à faire et cela marche à chaque fois. Nous avons beaucoup de plaisir de jouer au foot avec ce coach et avec cette équipe.»

Carouge compte 10 points après 6 journées

Car oui, Etoile Carouge joue bien, très bien même. Le club genevois, et son jeu léché, semble même désormais faire peur à ses adversaires, comme en témoigne l'attitude très défensive et attentiste des Saint-Gallois ce vendredi. Ces derniers restaient pourtant sur une démonstration face à Neuchâtel Xamax à la Lidl Arena le week-end dernier (4-0).

Voilà donc maintenant le club stellien pointer à la deuxième place du classement avec dix points au compteur après six journées. Un total plus que remarquable pour une équipe qui découvre ce niveau de jeu. «C'est vrai que pour un promu, ce n'est pas la logique, mais il y a beaucoup de qualités dans cette équipe, reconnaît Nassim Zoukit, lequel ne souhaite pas s'enflammer après ce début de saison réussi. Nous ne voulons pas trop nous projeter, nous prenons les matches les uns après les autres.»

