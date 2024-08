Première victoire de la saison pour Rayan Kadima et le SLO.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

La première victoire de la saison pour le FC Stade-Lausanne-Ouchy est là! Les Stadistes se sont certes imposés facilement (1-6) à Echallens (1re ligue) en Coupe de Suisse, mais en Challenge League, ils en étaient à deux points engrangés en cinq matches, un total insuffisant et qui les plaçait en dernière position avant cette sixième journée. Tout frais relégués de Super League, les Stadistes étaient-ils condamnés à vivre une saison galère? En tout cas, Nyon était bien décidé à ne faire aucun cadeau à un club présidé par le même homme, Vartan Sirmakes, voilà encore une année. Les Nyonnais et leur entraîneur Christophe Caschili auraient volontiers passé la trêve internationale avec huit points d'avance sur leur rival, mais ils devront se contenter d'en avoir deux, ce qui n'est pas tout à fait la même chose.

Les Lausannois sont en effet venus s'imposer 3-0 à Colovray vendredi soir, devant 720 spectateurs. Warren Caddy, en ouvrant la marque sur une passe en profondeur de Romain Bayard, a inscrit son premier but en Suisse, tandis que Rayan Kadima, sur un service de Hugo Fargues, et Axel Kayombo, grâce à un caviar de Michael Heule, ont assuré le succès du SLO, qui permet donc aux hommes de Ricardo Dionisio de quitter la dernière place.

Rayan Kadima: «Une victoire qui fait du bien»

«C'est une victoire qui fait du bien. Enfin elle est là! On a bien travaillé cette semaine, on voulait vraiment faire un grand match aujourd'hui», se réjouissait le capitaine Rayan Kadima, lequel a eu le bon goût de ne pas célébrer son but, celui du 2-0. «C'est un match spécial pour moi. J'ai passé deux années à Nyon. C'est un club que je respecte et qui m'a aidé à grandir. Je suis content d'avoir marqué, bien sûr, mais j'avais à coeur de témoigner du respect à Nyon», explique celui qui a livré une prestation très solide en défense centrale.

«Rayan est l'un de nos leaders. Il a le brassard parce qu'il a du caractère, mais aussi beaucoup de calme. C'est sa personnalité et il nous aide beaucoup», assure son entraîneur Ricardo Dionisio.

Le SLO a retrouvé l'efficacité

Le SLO n'avait pas forcément mal joué lors de ses cinq premiers matches, mais, à l'image de la saison dernière en Super League, n'a pas su être assez tranchant dans les zones de vérité. Cela n'a pas été le cas ce vendredi avec un blanchissage et trois buts marqués. Jérémy Vachoux et sa défense ont eu un peu de réussite avant la pause, avec plusieurs ballons dégagés sur la ligne et une forte pression nyonnaise, mais, dans l'ensemble, le succès du SLO est largement mérité. «On a manqué un peu d'efficacité sur les premiers matches, mais on a travaillé pour y remédier. Il n'y a que ça qui paie», relevait Rayan Kadima, lequel indique que la relégation est digérée depuis longtemps.

«On de nouveaux joueurs, on apprend encore à sa connaître. Mais on a un très bon groupe avec beaucoup de qualité. J'espère que cette victoire est la première d'une série», enchaîne le défenseur central de 26 ans. Après la trêve, le SLO se déplacera pour le compte de la Coupe de Suisse à Langenthal, un club bernois de 1re ligue qui semble d'un niveau similaire à Echallens. Méfiance tout de même.

Publicité