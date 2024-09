Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Hussayn Touati doit encore gagner en constance et en justesse dans ses choix pour franchir encore un palier. Photo: keystone-sda.ch

Il y a des joueurs qui semblent faits pour le synthétique et Hussayn Touati en fait partie. Roulette, semelle, conduite de balle soyeuse, toucher de balle impeccable: le dribbleur de 22 ans s'est régalé sur la pelouse artificielle de la Maladière lundi face à Nyon (3-2). Son doublé est (presque) anecdotique de ce point de vue, tant sa maîtrise technique a été un régal pour les yeux.

«Si je suis un joueur de synthétique? En tout cas j'aime bien cette surface et je suis content que ça se voie», se marre le Xamaxien en réponse à la question de Blick. «J'ai passé une bonne partie de mon enfance sur synthétique en région parisienne», dévoile-t-il, comme pour expliquer d'où lui vient cette technique raffinée.

Lundi, il n'y en avait que pour lui du côté neuchâtelois et, si Edin Omeragic s'est également distingué au cours d'une fin de match chaotique, Hussayn Touati a été le véritable homme du match. «C'est clair, je me sens en pleine confiance. Le coach fait tout pour, l'équipe et les supporters aussi, et je me sens bien à Neuchâtel. Ici, j'ai tout pour exploiter mon potentiel.»

Un potentiel à développer pour atteindre la Super League

Le potentiel, justement. Formé en partie à l'Olympique Lyonnais et au Paris Saint-Germain, le Parisien a eu sa chance à Servette, mais n'a pas réussi à franchir le pas malgré plusieurs apparitions en Super League et même en Coupe d'Europe. Après un passage à Wil, c'est à Neuchâtel, où il est sous contrat depuis cet été, qu'il veut exploser et atteindre le niveau supérieur, cette Super League qui se refuse à lui pour l'instant.

«Ce qui me manque? Avoir de la constance, enchaîner les matches, faire une saison pleine au niveau professionnel. Je l'ai fait en 1re ligue, sur une moitié de saison en plus, et je sais que l'exploitation de mon potentiel passe par là», explique avec lucidité celui qui se verrait bien suivre les exemples de Zachary Athekame (YB) et de Franck Surdez (La Gantoise), qui ont tous deux énormément progressé à Xamax et se sont ouvert les portes d'écuries de l'élite.

Une technique soyeuse qui s'exprime particulièrement bien sur synthétique. Photo: freshfocus

Son coach est en tout cas persuadé qu'il peut y arriver. Et a envie de l'aider. «On a beaucoup travaillé sur le plan mental avec Hussayn, parce qu'il a des qualités incroyables. Ce qu'il doit faire maintenant, c'est faire les bons choix dans la bonne partie du terrain. Des fois il mélange les zones, il dribble où il ne devrait pas... On a vraiment parlé de ça avec lui de manière très précise, parce que son potentiel est indiscutable. Il sait tout faire. La question, c'est: où le faire, quand le faire, dans quel sens le faire. Et je pense que ça va venir de plus en plus», assure Uli Forte, qui ne serait pas contre faire découvrir la Super League à son joueur à Neuchâtel dans neuf mois plutôt que de le voir s'en aller comme les autres.

Trois buts et trois assists en six matches

«C'est vrai que des fois il me manque un peu de justesse, mais les idées sont là», sourit le jeune homme, auteur de trois buts et de trois assists en six matches depuis le début de saison et qui a su relever la tête lundi face à Nyon après une énorme occasion ratée en début de match. «Cela montre aussi que je ne lâche pas. J'étais face au gardien, j'aurais dû marquer, mais je me suis rattrapé...»

Alors que de base il préférait le poste d'ailier, Hussayn Touati s'adapte à sa nouvelle position, en numéro 10. «Ca devient mon poste, mais c'est vrai que mon poste de prédilection était celui d'ailier droit. Mais dès le début à Neuchâtel, Sébastien Fontbonne a insisté pour que je joue numéro 10 et il faut croire qu'il avait raison», sourit le Franco-Algérien.

Uli Forte est aussi convaincu qu'il peut s'éclater et être très utile à l'équipe dans cette position. «A Wil et à Servette, il jouait sur le côté, mais ici, nous avons besoin d'un numéro 10 pour faire le lien entre les deux lignes et il le fait très bien. On a déjà beaucoup de joueurs de côté et Hussayn nous apporte beaucoup au coeur du jeu», souligne le technicien zurichois.

Son modèle? Neymar!

Tiens, d'ailleurs, quel était le modèle du petit Hussayn Touati quand il régalait la chique sur les terrains de la banlieue parisienne? La réponse fuse comme un double-contact: «Neymar!» Il y a pire comme filiation technique...