Il y a encore une fois eu de l'émotion en fin de match à la Maladière entre Xamax et Nyon! Les visiteurs ne comprennent pas pourquoi le but de l'égalisation leur a été refusé dans les arrêts de jeu. Les Neuchâtelois, eux, prennent la tête de la Challenge League.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Koro Koné et Xamax sont leaders de Challenge League! Photo: keystone-sda.ch

Les fins de match ne sont jamais tranquilles entre Xamax et le Stade Nyonnais, deux clubs qui cultivent une certaine inimité depuis la saison dernière. Il y avait eu des mots crus et quelques mauvais gestes lors des précédents matches entre les deux équipes et, ce lundi à la Maladière, tout est plus ou moins bien allé jusqu'à la dernière minute et une égalisation à 3-3 refusée aux Nyonnais pour un hors-jeu ardemment contesté. «Nous nous sommes fait voler! Ecrivez-le!», ordonnait Varujan Symonov aux journalistes sous le coup de la colère, en remontant vers les vestiaires. Le directeur général du Stade Nyonnais allait même plus loin. «Il faut que le grand monte, c'est comme ça!», fulminait-il, avant de se calmer petit à petit.

Uli Forte est passé de l'autre côté du classement

Dans les faits, c'est vrai, Neuchâtel Xamax l'a emporté et a pris la tête du classement de Challenge League, ce que n'a pas manqué de relever le speaker dès le coup de sifflet final.

Thoune n'ayant pas réussi à battre Wil (0-0) dans le même temps, voilà donc les Neuchâtelois leaders, mais cet «instantané», selon les propres termes d'Uli Forte, n'a aucune chance de leur faire tourner la tête.

«On préfère être en haut qu'en bas, c'est sûr! Quand je suis arrivé, c'était le même classement, mais à l'envers. Aujourd'hui, on est premiers, et on est Xamax, on fait toujours partie des favoris. Mais je ne vais pas vous dire aujourd'hui qu'on va rester à cette place jusqu'à la fin. Il y a Aarau, il y a Thoune, il y a Carouge qui fait un super début de championnat. Ce qui est sûr, c'est qu'on a envie de faire partie de ce groupe», a tempéré l'entraîneur de Xamax. «Le chemin est encore long. Mais si on continue à travailler comme ça, on a de bonnes possibilités», a-t-il ajouté dans un sourire.

«Nous étions les seuls à jouer»

Rien n'a été simple, ce lundi soir, Nyon ayant ouvert le score contre le cours du jeu par Leorat Bega (28e) et menant même à la pause. «Mais j'ai dit à mes gars qui si on continuait à jouer comme ça, on allait tourner le match. Pourquoi? Mais parce que nous étions les seuls à jouer!», a persiflé Uli Forte, pas convaincu par la tactique nyonnaise. «Ils sont venus pour faire match nul. Ils ont fermé derrière et ils ont tenté de nous prendre en contre. Ils ont commencé à jouer à 3-2 pour nous et là, on aurait mieux dû gérer le ballon. Mais on a mérité de gagner», a estimé Uli Forte.

Uli Forte estime que la victoire xamaxienne est méritée ce lundi à la Maladière Photo: keystone-sda.ch

Après la première égalisation d'Hussayn Touati (54e, 1-1), Nyon a cependant repris l'avantage par Badara Diomandé (65e, 1-2). Mais Hussayn Touati (70e, 2-1) et Shkelqim Demhasaj (75e, 3-2) ont offert les trois points aux Neuchâtelois. Et Nyon, c'est un fait, est passé tout près d'arracher un point dans les derniers instants...

Des entrants qui font la différence

Si Xamax a fait la différence ce lundi, c'est aussi grâce à ses entrants, ce qui réjouissait particulièrement Uli Forte. «On a expliqué la philosophie à toute l'équipe. Pas forcément maintenant, mais il y a quelques semaines déjà. On a dit clairement qu'il y avait des joueurs qui commençaient le travail et d'autres qui le finissaient. Et ça, on l'a vu contre Vaduz, on l'a vu contre Schaffhouse et on l'a vu ce soir. Je pense que ça montre la mentalité de cette équipe.»

Nyon, de son côté, va devoir digérer cette déception et, surtout, la frustration née de sa fin de match. Il le faudra, dans ce championnat ultra-serré où aucune équipe ne fait office de candidat numéro 1 à la relégation. Il y aura forcément une formation de qualité qui descendra en Promotion League et Nyon espère bien ne pas être celle-là.