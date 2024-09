Encore titulaire au printemps, Nicolas Voullioz (23 ans) ne joue plus aucun rôle au FC Bâle. L'entraîneur Fabio Celestini préfère même changer son système plutôt que de faire entrer en jeu le Genevois...

Lucas Werder

Dix minutes se sont écoulées dans le classique entre Bâle et Zurich lorsque le défenseur du FC Bâle Arnau Comas, blessé, s'allonge sur le sol. Aussitôt, Nicolas Vouilloz (23 ans) se lève du banc de touche et commence à s'échauffer sur la ligne de touche. Mais peu après, ce n'est pas le Genevois qui entre en jeu, mais la nouvelle recrue Marin Soticek.

Au lieu de remplacer le défenseur central Comas par Vouilloz, l'entraîneur du FC Bâle Fabio Celestini préfère faire entrer un joueur de couloir et passe très tôt d'une défense à trois à une défense à quatre. Nicolas Vouilloz prend à nouveau place sur le banc. Là où il a sa place depuis avril.

D'abord une prolongation de contrat, ensuite un changement

Pourtant, cela fait un peu plus d'un an que Nicolas Vouilloz a fait sensation avec l'équipe nationale M21 lors de l'Euro en Roumanie. Il y a participé à trois des quatre matches de la Suisse et a convaincu par ses performances au poste inhabituel pour lui d'arrière droit.

Nicolas Vouilloz est assis au fond du banc de touche du FC Bâle. Photo: Pius Koller 1/6

Logiquement, le Servettien de l'époque était alors considéré comme un futur candidat pour l'équipe nationale. Mais après un début de saison en demi-teinte et avec un contrat arrivant à son terme à l'été, Nicolas Vouilloz se retrouve d'un coup sur le banc des Grenats. Mais l'enfant du pays prolonge avec le SFC en novembre, tout en faisant ajouter une clause à son contrat. Et comme sa situation ne s'améliore pas, Nicolas Vouilloz en fait usage dès l'hiver. Le défenseur est transféré à Bâle pour une transaction à six chiffres.

En championnat, seulement 62 minutes de jeu

Au FC Bâle, Nicolas Vouilloz est immédiatement titulaire et participe à 14 des 15 premiers matchs de championnat. Mais il est ensuite relégué sur le banc par Jonas Adjetey et se blesse au ligament interne en fin de saison. Exercice terminé.

Jusqu'à aujourd'hui, le Genevois ne semble pas s'être remis de ce coup dur. Il n'a que 62 minutes de Super League à son actif cette saison. Dans la défense du FC Bâle, le trio Adjetey, Barisic et van Breemen passe largement avant lui. Barisic et van Breemen étant absents lors du match de Coupe à Nyon le 15 septembre, Vouilloz a à nouveau pu débuter un match. Mais son manque de rythme était criant, tant il a semblé complètement déstabilisé et perdu dans chaque duel.

Mais comme van Breemen est toujours incertain et que Comas sera absent pendant des semaines en raison d'une blessure à l'épaule, Vouilloz pourrait tout de même avoir une nouvelle chance dimanche contre Lucerne. A moins que Celestini ne bouleverse cette fois son système dès le début de match... Pour l'ancien joyau de la Nati, ce serait un nouveau coup dur.