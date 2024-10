L'intérêt inattendu des journalistes catalans pour la venue de Young Boys

Barcelone-YB, c'est ce mardi soir à 21h. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

«Comment Young Boys peut-il être onzième de Super League?» nous demandent, étonnés, plusieurs journalistes espagnols à la veille de la rencontre entre le champion de Suisse en titre et le grand FC Barcelone en phase de ligue de la Ligue des champions. La réponse n'est cependant pas facile à donner tant le contexte est compliqué à appréhender et les raisons de ce très mauvais début de saison multiples.

Reste que cela a tout de même le mérite de montrer que même si le FCB évolue dans une autre galaxie qu'YB, le club suisse n'est pas pris de - trop - haut et que les journalistes présents s'y intéressent du moins un minimum. «C'est toujours comme cela ici à Barcelone, qu'importe le club qui vient affronter le Barça. Toutes les informations autour du club intéressent les gens, nous le suivons tous les jours. Il y a des programmes télé et radio quotidiennement», explique Xavi Lemus, journaliste à TV3, la télévision catalane.

Young Boys? Connais pas trop

«Nous ne connaissons pas trop Young Boys, nous savons juste que ce n'est pas une grande équipe européenne qui peut être dangereuse. Quel est leur meilleur joueur?», demande quant à lui Guillem, journaliste freelance qui prédit malgré tout une victoire nette 5-0 du Barça. «Un succès plus court me va aussi s'il n'y a pas de nouveaux blessés de notre côté», sourit-il avant de lister tous les absents côté blaugrana puis de s'en aller terminer son montage vidéo.

Lors de la conférence de presse de Patrick Rahmen au stade olympique de Montjuïc, quelques minutes plus tôt, une dizaine de ses confrères étaient présents. L'occasion pour eux de poser plusieurs questions au coach suisse et d'aborder tous les sujets du moment. Comme par exemple les incidents du derby madrilène de dimanche soir entre l'Atletico et le Real Madrid (1-1).

Mais ce qui semble surtout intéresser les journalistes locaux à ce moment-là, c'est de savoir comment ce «nouveau FCB» est perçu au-delà de ses frontières. Le coach d'YB a ainsi notamment été questionné sur le travail de son homologue Hansi Flick, ou sur le niveau du phénomène Lamine Yamal. «Il est un joueur extraordinaire. C'est incroyable ce qu'il a déjà réalisé, j'ai beaucoup de respect pour lui. Il faudra être une équipe compacte pour empêcher un joueur aussi spécial de libérer sa créativité. Nous ne jouerons cependant pas contre un seul joueur, mais contre toute l'équipe du Barça», a répondu, admiratif, l'ancien entraîneur du FC Winterthour et de l'équipe de Suisse M21.

«Nous avons le football dans le sang»

Comme le témoignent la dizaine de fans courant derrière les voitures de joueurs à leur sortie du centre d'entraînement lundi en début d'après-midi, l'engouement autour du mythique FCB est fou et parfois même irrationnel. Bien loin - et c'est normal - du quotidien des footballeurs évoluant en Super League, lesquels peuvent sortir en ville sans trop être dérangés. «Le FC Barcelone occupe une place très importante pour de très nombreuses personnes, confie Xavi Lemus. Nous avons le football dans le sang.»

Sur le site du quotidien catalan «Mundo Deportivo», il était d'ailleurs possible d'assister aux quinze premières minutes de l'entraînement de veille de match de Young Boys lors duquel plusieurs journalistes ont réalisé des duplex télévisés. Si le déplacement de Servette à Chelsea s'est fait dans l'indifférence du public et des journalistes locaux, celui de Young Boys à Barcelone attire davantage l'attention. Reste à espérer pour les Bernois que leur rencontre trouvera, elle, une issue heureuse. Pas certain cependant que cela arrive, malgré le soutien de plus de 2500 supporters jaune et noir au stade olympique de Montjuïc.