Sandro Schärer entame sa cinquième saison en Ligue des champions. Avec Urs Schnyder, un deuxième Suisse est désormais présent. Photo: Pius Koller 1/6

Carlo Steiner

Même si YB ne crée pas la sensation mardi à Barcelone, la deuxième journée de Champions League de la saison 2024/25 sera historique du point de vue suisse grâce à deux hommes: Sandro Schärer et Urs Schnyder. En effet, pour la première fois dans l'histoire de la plus grande compétition européenne de clubs, deux arbitres suisses seront engagés dans le même tour.

Sandro Schärer, qui a déjà participé à onze matches de la Ligue des champions au cours des quatre dernières années et qui a dirigé deux matches de l'Euro ainsi que la finale de la Supercoupe de l'UEFA cet été, sifflera mardi soir le match entre Leverkusen et Milan. Quatre autres Suisses seront présents à ses côtés: les assistants Stéphane De Almeida et Jonas Erni, le quatrième officiel Lionel Tschudi et le VAR Fedayi San. Seul l'assistant VAR Paulus van Boekel (Pays-Bas) n'est pas suisse.

«Le travail acharné porte ses fruits»

Urs Schnyder, d'autre part, fera ses débuts en CL mercredi à Gérone. L'invité en Espagne sera le Feyenoord Rotterdam. Pour ce match aussi, à l'exception du VAR assistant (Nejc Kajtazovic, Slovénie), seuls des arbitres de l'ASF seront engagés. Les deux jumeaux Marco et Benjamin Zürcher feront les cent pas le long de la ligne de touche en tant qu'assistants, tandis que Sven Wolfensberger sera le quatrième officiel à veiller à ce que tout se passe bien entre les bancs de touche. Fedayi San fera office de VAR, comme il l'a fait mardi.

«Nous sommes très fiers de voir que les équipes d'arbitres ont pu être choisies grâce à leurs performances pour des matches de Ligue des champions et que leur travail acharné porte ses fruits. Il s'agit maintenant de continuer à leur offrir le meilleur soutien possible pour qu'elles puissent se maintenir à ce niveau sur le long terme», déclare Dani Wermelinger, chef du département des arbitres d'élite de l'ASF.

Cela fait déjà 16 ans que la Suisse, avec Massimo Busacca et Claudio Circhetta, n'a plus eu deux arbitres en Ligue des champions. Entre décembre 2010 et les débuts de Sandro Schärer en octobre 2020, aucun Suisse n'a été convoqué pendant près de dix ans. «Quand on y pense, c'est d'autant plus beau de constater que deux équipes bénéficient désormais de la confiance de l'UEFA», poursuit Wermelinger.