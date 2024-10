Brest compte six points en deux matches de Champions League! Malgré pléthore d'occasions sur leur but, les Bretons, avec un réalisme digne de vieux briscards européens, sont allés gagner à Salzbourg (0-4), mardi!

Brest choque l'Europe! Photo: imago/PanoramiC

Il faut presque se pincer pour le croire mais, avec 6 points en deux matches, Brest trône provisoirement tout en haut de la Champions League et a fait un pas sérieux vers une éventuelle qualification pour les barrages d'accession aux huitièmes de finale. Edimilson Fernandes, titulaire, est donc toujours invaincu cette saison en Europe, après avoir battu Sturm Graz lors de la première journée.

Pour Salzbourg, pourtant habitué de la catégorie rien, après avoir perdu contre Prague (3-0) et Brest, les deux équipes du quatrième chapeau lors du tirage au sort, espérer une qualification relève désormais presque de la mission impossible.

A la 24e minute, en deux passes, dont une de ces fameuses «passes Ligue des champions» de l'extérieur du pied par Ludovic Ajorque, Abdallah Sima, déjà buteur décisif contre Sturm Graz, est allé tromper Janis Blaswich (1-0).

A la 38e minute, il a même raté le 2-0, mais il s'est offert le doublé plus tard en reprenant une frappe d'Hugo Magnetti mal repoussée pour le 3-0 (70e) et le trophée d'homme du match.

Entre-temps, c'est Mahdi Camara, d'une frappe croisée parfaite qui avait creusé l'écart (2-0, 66e) et cinq minutes plus tard, une remise en retrait de Mama Baldé a permis à Mathias Perreira-Lage de donner encore plus d'ampleur au score pour un but 100% remplaçants (4-0, 75e).

Prochaine étape pour les Bretons: la réception de Leverkusen pour la troisième journée, le 23 octobre.