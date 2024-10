Barcelone inflige une «manita» à Young Boys

YB n'a pas existé ce mardi à Barcelone. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

À la 8e minute de jeu, une pensée a sans doute traversé l'esprit de tous les supporters de Young Boys, comme probablement celle des autres observateurs de la rencontre: la défense bernoise va-t-elle prendre une volée autant, voire plus large, que le Dinamo Zagreb à Munich lors de la première journée (9-2)? Si la réponse est non, la question était plus que légitime compte tenu de la construction du but des Blaugrana. Ces derniers se sont en effet baladés dans la surface de réparation, face à une défense bien trop laxiste. De quoi permettre à Robert Lewandowski d'inscrire déjà le 1-0.

Reste que les Bernois auraient pu se relancer dans la rencontre à la 31e lorsque, seul au deuxième poteau, à cinq mètres du but d'Iñaki Peña, Ebrima Colley a envoyé sa frappe trois mètres à côté. Une action en or, qui avait clairement le poids d'un but, qui résume bien ce qu'a été le match du champion de Suisse en titre. Trop d'imprécisions, de duels perdus et, comme souvent, d'erreurs de concentration avec des passes ou des dribbles tentés dans des zones qui n'en demandent pas.

Composition de Patrick Rahmen tournée vers l'offensive

Patrick Rahmen avait, et c'est tout à son honneur, tenté un coup tactique avec sa composition de départ. Le coach bernois avait en effet pris la décision de se priver de Cheick Niasse, pourtant pilier du milieu de terrain avec Sandro Lauper depuis le début de saison, pour aligner Kastriot Imeri et Filip Ugrinic. Un milieu donc résolument tourné vers l'offensive compte tenu du profil des deux internationaux suisses.

Sans doute avec la volonté de réagir rapidement à la récupération du ballon et de profiter, comme Osasuna le week-end dernier (4-2), des espaces dans le dos de la défense barcelonaise avec la vitesse d'Ebrima Colley à gauche et de Joël Monteiro à droite. Sauf qu'en plus d'avoir fragilisé le milieu de terrain sur le plan défensif, ce choix n'a pas porté ses fruits sur le plan offensif, YB ne se montrant que très rarement dangereux pour le portier catalan.

Festival offensif des Espagnols

Les 45'097 spectateurs de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, moins les 2500 Bernois présents, ont ainsi pu profiter de voir leur équipe dérouler. Cette dernière a pu profiter des errements défensifs de son adversaire pour inscrire le deuxième, par Raphinha, sur un corner rapidement joué et après une partie de billard dans les 16 mètres. Les troisième et quatrième but, d'Iñigo Martinez (37e) et de Robert Lewandowski (51e), sont également tombés sur coup de pied arrêté, et le marquage bernois est à pointer du doigt.

Le cinquième but espagnol est tombé à la 81e minute de jeu lorsque Mohamed Camara, déjà coupable d'une énorme erreur face à Aston Villa lors de la première journée, a dévié un centre inoffensif d'Ansu Fati dans son but. Le score aurait toutefois pu être plus lourd si Marvin Keller, préféré ce mardi à David von Ballmoos, n'était pas intervenu devant, notamment, Ferran Torres (40e) et Lamine Yamal (45e). Devant, Joël Monteiro, après un bon dribble dans les seize mètres, n'est pas passé loin d'inscrire le but de l'honneur, mais sa frappe s'est écrasée sur la latte espagnole (67e)

Young Boys, dont une performance sera surtout attendue dimanche à Bâle en Super League, devra ainsi encore attendre avant de fêter le premier succès à l'extérieur de son histoire en Ligue des champions. De leur côté, les Barcelonais, qui disputent cette saison leur 29e campagne dans la compétition, engrangent leurs premiers points après leur défaite inaugurale face à l'AS Monaco de Denis Zakaria, Breel Embolo et Philipp Köhn.