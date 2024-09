Et s'il n'avait jamais été aussi fort? Denis Zakaria s'éclate à l'AS Monaco, dont il est le capitaine. Le club monégasque a réussi son début de championnat et a brillé en Champions League face au Barça. Jusqu'ou peuvent aller les joueurs d'Adi Hütter? Reportage.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Denis Zakaria a dominé le milieu de terrain du Barça ce jeudi soir. Photo: keystone-sda.ch

«Notre meilleur joueur? C'est Denis Zakaria! Et je vais vous dire une chose: c'est le meilleur milieu de terrain de Ligue 1.» L'aveu vient de Théo («avec un accent aigu si vous écrivez mon nom dans le journal»), un jeune Monégasque à peine majeur croisé devant le stade Louis-II jeudi, quelques minutes avant le grand retour de son équipe en Champions League.

«Franchement, il est trop fort. Ce qui m'impressionne, c'est sa puissance. Mais il est technique aussi», enchaîne son père Adrien, supporter de l'AS Monaco depuis toujours. «On a connu des grands joueurs ici. Sans remonter à Delio Onnis, parce que je ne suis quand même pas aussi vieux, on a eu des Manu Petit, Thierry Henry... La liste est tellement longue», détaille-t-il, tandis que Théo aimerait mettre fin à l'interview pour aller chercher un burger. Mission accomplie.

Le match commence dans peu de temps et les supporters commencent à affluer en nombre autour du petit stade monégasque. Scène étonnante: un supporter du FC Barcelone qui espérait entrer ailleurs qu'en parcage visiteurs a été prié... d'enlever son maillot du Barça ou de partir! «C'est marqué sur votre billet, monsieur! Soit vous venez avec un maillot de l'AS Monaco, soit habillé de manière neutre!», lui fait remarquer un steward. L'homme s'énerve, mais le préposé à la sécurité reste inflexible. Scène de vie, scène de stade.

Monaco et son charme si particulier

La veille, à la Turbie, le centre d'entraînement high-tech de l'AS Monaco sur les hauteurs, tout était beaucoup plus calme, mais Denis Zakaria avait déjà conscience que la soirée du lendemain n'allait pas être comme les autres au stade Louis-II, à l'ambiance d'habitude feutrée. A deux pas de la Méditerranée et du mythique Rocher abritant le Palais Princier, qui surplombe littéralement le stade, Louis II est un écrin magnifique, avec ses arches reconnaissables de loin, mais l'atmosphère n'y est que rarement enflammée. A quelques centaines de mètres, les hôtels de luxe sont innombrables, de même que les voitures de très haut standing. Un défilé permanent de Bentley, Bugatti, McLaren et Lamborghini absolument insensé, au point que les touristes, au bout d'un moment, ne prennent même plus la peine de tourner la tête, presque blasés par ce flux ininterrompu de véhicules d'exception.

Loin de cette agitation, retour à La Turbie, au football et à Denis Zakaria. Le Genevois a donc dit en conférence de presse toute sa fierté de mener le club préféré du prince Albert en tant que capitaine pour cette nouvelle aventure en Champions League, lui qui comptait déjà une dizaine de matches dans cette compétition-phare avec... quatre clubs différents (YB, Chelsea, Juventus, Mönchengladbach) avant ce jeudi!

Pour Denis Zakaria, le Barça après la Roja

«Je n’ai pas encore parlé aux joueurs qui vont découvrir la Ligue des Champions, je le ferai sûrement avant le match. Ce sera quelque chose de très grand pour eux, mais je n’ai aucun doute sur le fait qu’ils vont être en pleine forme et qu’ils voudront montrer leur niveau à tout le monde», glissait-il ainsi à la veille d'affronter ce Barça tellement impressionnant depuis le début de la saison. Mais Monaco et Denis Zakaria étaient eux aussi en forme avant ce match qui promettait beaucoup, même si le milieu de terrain genevois sortait d'une prestation décevante avec la Nati face à l'Espagne. Devoir affronter à nouveau Lamine Yamal et les autres talents catalans ne l'a visiblement pas traumatisé au vu du match de patron qu'il a réalisé le lendemain dans un stade Louis-II à guichets fermés, à l'exception du secteur visiteurs, de loin pas rempli.

Photo: keystone-sda.ch

Il était d'ailleurs assez frappant de constater la différence entre le «Zak» de l'équipe de Suisse, emprunté et maladroit face aux milieux de terrain de la Roja, alors même que la Nati jouait avec un homme de plus... comme Monaco face au Barça ce jeudi!

C'est bien simple: «Zak» était partout ce jeudi, alors qu'il était surtout nulle part face à l'Espagne à Genève. Ce jeudi, le capitaine de l'ASM a tout réussi. La récupération. La construction. Le jeu de transition. Et, dans l'impact physique, son point fort, il a fait exploser les frêles milieux de terrain du Barça. Une prestation vraiment complète pour celui qui disait, la veille, que l'ASM ne devrait pas avoir peur du Barça. «Je pense qu’il faudra garder le style offensif qui fait notre force depuis le début de saison. Bien sûr, le Barça est en très grande forme, il faudra donc être fort défensivement mais nous devrons également montrer ce que l’on sait faire offensivement pour leur poser des problèmes. Nous sommes une équipe qui sait jouer au football tout en ressortant proprement le ballon. Cette semaine, nous travaillons sur ça afin d’éviter les pertes de balle, car le pressing du Barça est très performant», disait-il à quelques heures d'affronter les Catalans.

Le pressing haut de l'AS Monaco a payé

Ironie du football, ou non, le tournant du match, finalement gagné 2-1 par l'ASM, est intervenu dans les premières minutes... grâce à un pressing haut de l'AS Monaco, initié par Breel Embolo. Marc-André ter Stegen a mis Eric Garcia en grande difficulté avec une passe beaucoup trop risquée et le milieu défensif catalan a pris rouge pour une faute sur Takuma Minamino, qui allait se présenter seul face au gardien allemand. «On les a pressés haut, on a bien joué», s'est réjoui Breel Embolo, très volontaire durant les 60 minutes qu'il a passé sur le terrain, mais trop souvent hors-jeu et sans justesse dans le dernier geste.

Si l'avant-centre de l'équipe de Suisse n'a pas brillé techniquement, cela n'a pas été le cas de Denis Zakaria. Ses performances depuis le début de saison ne passent pas inaperçues, très loin de là, et la confiance que lui accorde Adi Hütter a un impact extrêmement positif sur ses performances. Le Genevois de 27 ans semble n'avoir jamais été aussi fort dans sa carrière et a repris la marche en avant d'une carrière qui pourrait l'emmener encore plus haut.

Robert Lewandowski dans le rétroviseur. Photo: keystone-sda.ch

Si l'AS Monaco compte deux Suisses francophones dans ses rangs, les Monégasques ont également un portier au passeport rouge à croix blanche: Philipp Köhn. Le portier avait perdu sa place en cours de saison dernière au profit de Radoslaw Majecki, mais le Polonais est blessé depuis le début du présent exercice et c'est donc par défaut que le gardien suisse est redevenu titulaire. Et c'est peu dire qu'il saisit sa chance, tant en championnat qu'en Champions League.

Philipp Köhn est excellent en ce début de saison

«Il est très bon. C'est un gardien de très haut niveau qui réalise un début de saison conforme à ce qu'on attend de lui. Nous pouvons compter sur lui et il a réalisé une sortie extraordinaire en début de deuxième période face à Raphinha. Il jouait haut, il a bien lu la trajectoire du ballon et est bien intervenu», l'a complimenté Adi Hütter, sans donner d'indice sur qui serait le gardien titulaire une fois que Radoslaw Majecki serait revenu de blessure.

Philipp Köhn, ici avec Takuma Minamino, a retrouvé sa place de titulaire. De manière provisoire? Photo: keystone-sda.ch

«Ce soir, nous voulons célébrer cette belle victoire face à Barcelone. Ce n'est pas le bon moment pour poser cette question», a-t-il répondu avec le sourire à la question de Blick jeudi soir, immédiatement après le succès contre Barcelone. Il est vrai que le club princier a fait forte impression face à ce Barça réduit à 10 et peut légitimement espérer une place dans le top 24, l'objectif minimal de l'ASM. Selon les projections effectuées avec ce nouveau format, 8 ou 9 points devraient suffire. Avec ce que les Monégasques ont montré ce jeudi dans un stade à l'ambiance des grands soirs, ils devraient arriver à les obtenir lors des sept matches restants (Zagreb, Bologne, Arsenal et Inter à l'extérieur, Etoile Rouge, Benfica et Aston Villa à la maison). S'ils ne devaient pas atteindre ce total, après avoir battu le grand FC Barcelone en entrée, il s'agirait désormais à coup sûr d'une déception.

Un coup à jouer en championnat?

Même en championnat, l'équipe d'Adi Hütter semble avoir un coup à jouer cette saison au vu de la profondeur et de la qualité de son effectif. La jeunesse triomphante (Eliesse Ben Seghir, Lamine Camara, Maghnes Akliouche...) et les individualités de premier plan (Aleksandr Golovin en tête) semblent cohabiter dans la bonne humeur et cet AS Monaco dégage quelque chose de fort. De là à rêver en très grand pour l'ASM, désormais co-leader de Ligue 1 après sa victoire face au Havre dimanche soir (3-1), en ayant très largement fait tourner son équipe, preuve d'une certaine profondeur? Et pourquoi pas?