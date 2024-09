Une faible équipe de Suisse mord la poussière face à l'Albanie

L'équipe de Suisse M21, sans idée, s'incline face à l'Albanie à Lausanne et voit la Roumanie lui passer devant au classement des qualificaitions pour l'Euro 2025. Victoire impérative mardi au Monténégro.

La Suisse a manqué son match ce vendredi à Lausanne.

Bastien Feller Journaliste Blick

La Roumanie ayant battu plus tôt ce vendredi le Monténégro (1-0), adversaire de la Suisse mardi, Sascha Stauch et son équipe savaient ce qu'il leur était impératif de faire sur la pelouse synthétique de la Tuilière: gagner face à l'Albanie, une équipe battue 1-3 à Tirana en mars. Une victoire synonyme de retour à la première place du classement et donc de reprise en mains de son destin.

La mission s'est toutefois avérée être un échec avec cette défaite face à cette équipe albanaise qui, disons-le clairement, n'a rien d'un cador européen sur le papier. La formation d'Alban Bushi a cependant mis du cœur dans ce qu'elle a entrepris, au contraire d'une équipe de Suisse, sans idée, qui n'est jamais vraiment entrée dans sa rencontre.

Surdez ouvre le score

La partie avait toutefois bien débutée, Leon Avdullahu tentant sa chance dès la première minute, Aurèle Amenda trouvant le poteau quelques secondes plus tard et Franck Surdez, déjà buteur en mars, ouvrant la marque dès la 16e. Tout laissait penser à ce moment-là que Sascha Stauch et son équipe étaient sur le point de passer une soirée tranquille.

Mais il n'en a rien été, la faute notamment à une défense bien trop passive. À l'image d'un Albian Hajdari trop facilement éliminé sur un contrôle de balle d'Adrion Pajaziti qui a ensuite eu tout le luxe de fusiller Marvin Keller, pas aidé par sa défense ce vendredi soir (18e). 1-1, la soirée qui s'annonçait dans un premier temps festive et joyeuse dans le clan suisse se ternissait soudainement.

Une équipe de Suisse trop passive

L'équipe albanaise ne passait d'ailleurs pas loin d'inscrire le deuxième dans la foulée lorsque ce fut cette fois-ci au tour d'Amenda de se faire surprendre et punir pour son manque de réactivité par Arlind Rexhepi (24e). Heureusement pour le nouveau défenseur de l'Eintracht Francfort, le portier de Young Boys veillait au grain et pouvait renvoyer l'essai du joueur de Mannheim en troisième division allemande.

Si la défense s'est montrée défaillante, que dire de l'attaque? Hormis lors du premier quart d'heure, les attaquants de Sascha Stauch ne se sont que trop peu mis en évidence. Lars Villiger ne parvenait pas à être trouvé dans les seize mètres, Daniel Dos Santos se noyait au milieu des joueurs albanais, alors qu'Alvyn Sanches, le local de l'étape, traversait ses 60 minutes de jeu comme un fantôme. Seul Ardon Jashari, brassard de capitaine au bras et un cran plus bas, parvenait quelque peu à faire vivre l'offensive helvétique.

Muci manque un penalty

Consciente de ses qualités techniques inférieures, la sélection albanaise comptait bien profiter de tous les cadeaux suisses. Et c'est ensuite une nouvelle erreur défensive, cette fois-ci de Severin Ottiger, qui a permis à Pajaziti de s'offrir un doublé en tentant sa chance des 20 mètres. L'équipe de Suisse a toutefois eu son opportunité de revenir dans la rencontre, sur un penalty obtenu par Hajdari.

Mais Nikolas Muci, entré en jeu à la place de Sanches, a vu son essai être repoussé par l'autre héros albanais de la soirée: le portier Klidman Lilo (85e). Ce dernier s'est en effet également interposé devant Jashari (68e) et Bradley Fink (88e). Avec ce revers, les Rougets comptent deux points de retard sur la Roumanie. La victoire sera ainsi obligatoire ce mardi à Podgorica.