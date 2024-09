Nico Elvedi et Granit Xhaka ont été expulsés jeudi soir à Copenhague. Le capitaine de la Nati s'explique, face aux micros, sur ce qui l'a rendu fou dans les dernières minutes. L'arbitre n'échappe pas à la critique, les Danois non plus.

1/6 Granit Xhaka est expulsé en fin de match contre le Danemark.

Lucas Werder

Granit Xhaka a perdu les nerfs! Expulsé en fin de match à Copenhague pour une faute sur Pierre Emile Höjbjerg, qui mettait un terme à une séquence de plusieurs minutes, où le capitaine de l'équipe de Suisse a fait preuve d'excès de nervosité, le milieu de terrain s'est arrêté devant les micros pour s'expliquer. Un peu plus calmement...

Cela fait longtemps qu'on ne vous avait pas vu aussi émotionnel sur le terrain.

Complètement! Je me suis calmé ces dernières années. Mais quand un match se déroule de manière aussi injuste qu'aujourd'hui, je deviens très émotionnel. Dans le football, le mot respect est très important. Mais ce que les joueurs danois ont montré aujourd'hui n'a rien à voir avec le respect.

Qu'est-ce qui vous a mis en colère exactement?

Nous nous sommes comportés de manière exemplaire en première mi-temps. Quand un joueur danois était à terre, nous avons sorti le ballon. En deuxième mi-temps, les joueurs danois voient que Breel est à terre. Mais ils ne sortent pas le ballon et nous encaissons le 0-1. Le reste, c'est de l'histoire.

Et l'expulsion contre vous?

C'est aussi de l'histoire.

Mais cela ne devrait pas vous arriver, n'est-ce pas?

Je sais que cela ne devrait pas m'arriver. Mais il y a malheureusement des moments où l'on se met hors de soi. C'est triste pour moi et c'est triste pour l'équipe. Cela n'aurait pas dû arriver. Mais c'est arrivé et il faut maintenant aller de l'avant.

Ce vendredi, le capitaine de la Nati s'exprime dans un post sur Instagram. «Des défaites comme celle-ci font vraiment mal. Je m'excuse auprès de l'équipe», écrit-il.

Publicité

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

L'expulsion de Nico Elvedi a également dû vous énerver, non?

Ce qui m'énerve le plus, c'est que nous avons perdu. Nous avons vu beaucoup de choses positives avec et sans le ballon. Jusqu'à l'expulsion, c'était un bon match, loyal et équilibré des deux côtés. Il n'y a même pas besoin de discuter du carton rouge. Que l'arbitre aille consulter la VAR, mais ne regarde que la moitié de l'action, je n'ai jamais vu ça jusqu'à présent. Pour moi, c'est un énorme scandale!

L'arbitre Daniel Siebert a voulu s'expliquer dans les vestiaires après le match. L'avez-vous écouté?

Il a directement compris que nous ne voulions absolument pas l'entendre.