Le Gruérien Ryan Fosso s'éclate au pays de Johan Cruyff

Le Gruérien Ryan Fosso a pris la décision cet été de quitter le FC Vaduz pour tenter sa chance aux Pays-Bas, au Fortuna Sittard. Un choix que le jeune milieu considère comme étant le bon et qui doit lui permettre d'aller «le plus haut possible».

Ryan Fosso (gauche) s'éclate désormais en Eredivisie.

Bastien Feller Journaliste Blick

«L'ascenseur ou l'escalier, l'important, c'est d'aller le plus haut possible», réagit Ryan Fosso, 22 ans, à l'allusion selon laquelle sa carrière a progressé de manière spectaculaire cet été, faisant passer le milieu de terrain de la Challenge League avec le FC Vaduz au Fortuna Sittard en Eredivisie. «Le changement est grand, mais j’ai déjà joué la Conference League, rappelle-t-il, fier de cet exploit réalisé avec le club liechtensteinois lors de la saison 2022-2023. J’étais aussi passé de la Promotion League à la Challenge League en deux mois, de juin à août. Le saut était aussi important.»

Et en 2024 comme en 2022, le changement d'environnement n'a pas coïncidé avec un déclassement sportif personnel pour le Gruérien. Titulaire lors de son départ du club de la principauté qu'il a représenté à 78 reprises et avec lequel il a remporté deux fois la Coupe nationale, il l'a en effet également été lors des trois premières journées de championnat en première division hollandaise.

«C'était la meilleure possibilité pour moi»

Le joueur formé et passé par Bulle, Fribourg, Central FR et Young Boys M21 est devenu le troisième suisse de l'histoire à porter le maillot jaune et vert du Fortuna Sittard après Martin Hangha (2019-2022) et Samir Kozarac (2008-2009). D'ailleurs, qu'est-ce qui l'a motivé à rejoindre pour deux saisons le dixième de la dernière édition de l'Eredivisie? «J’ai parlé avec les dirigeants et ils m’ont dit qu’il y avait un bon projet pour moi, que si je me donnais à fond il y avait la possibilité d’avoir du temps de jeu. Ils m’ont fait confiance, m’ont dit que j’ai les qualités, ce dont je suis sûr. Donc je n’ai pas hésité à y aller. Pour le moment, je joue et c’est magnifique.»

Ryan Fosso découvre ainsi depuis le début de l'été un championnat exigent qui regorge d'équipes mythiques et de bons joueurs. «Il y en a partout», sourit-il. Durant les prochains mois, l'ambitieux milieu gruérien aura entre autres l'occasion de se frotter à l'Ajax d'Amsterdam, à Feyenoord (nouveau club de Jordan Lotomba) ou encore au PSV Eindhoven, tous trois vainqueurs par le passé de la Ligue des champions. «C’est un bon championnat, je trouve et c’était la meilleure possibilité pour moi, se réjouit-il. Il est regardé et si cela se passe bien, il y aura la possibilité d’aller plus haut. Mon objectif est d’aller le plus haut possible.»

Fosso découvre l'équipe de Suisse M21

La Hollande, grand pays de football qui a vu passer de très grands milieux de terrain comme Johan Neeskens, Clarence Seedorf ou encore Frank Rijkaard pour ne citer que ces trois-là, semble ainsi le championnat le mieux adapté pour lui faire passer un nouveau cap. «Cela montre une fois de plus la qualité du championnat local», rappelle Ryan Fosso, lui qui tente de s'inspirer des meilleurs du monde. «Avant j’aimais certains clubs, maintenant, j'apprécie les joueurs. Cela me faisait plaisir de regarder les milieux de terrain comme N’Golo Kanté. J’essaie de regarder ce que ces joueurs font de bien sur le terrain et de le reproduire.»

Ces quelques mois en Eredivisie lui auront en tout cas déjà permis de découvrir l'équipe de Suisse M21, elle qui affrontera ce vendredi l'Albanie à Lausanne (19h30). «C’est une fierté d’être là. Tout le monde m’a bien accueilli. Je connaissais déjà plusieurs têtes. J’ai joué avec Aurèle Amenda, contre Franck Surdez et Zachary Athekame en Challenge League la saison passée, ...», énumère-t-il. Le Gruérien espère désormais faire ses débuts sous les ordres de Sascha Stauch avant de pourquoi pas disputer l'Euro l'été prochain en Slovaquie.