Alain Kunz

Dernière minute du temps additionnel entre Bâle et YB dimanche. Patrick Rahmen, l'entraîneur d'YB, s'empare du ballon et le lance à un Bâlois pour accélérer le jeu. Sans effet. YB s'incline 1-0. Il s'agit probablement du dernier acte officiel de Patrick Rahmen sur un terrain de football en tant qu'entraîneur d'YB.

Le 0-5 à Barcelone a été le début de la fin. La claque (redoutée) qui a fait réfléchir les patrons d'YB. Et elle a conduit à la prise de conscience qu'une défaite chez l'ennemi juré, Bâle, qui n'est actuellement pas non plus extraordinaire, serait probablement celle de trop. Winterthour ayant battu GC, les Bernois se retrouvent à nouveau à la dernière place du classement. Avec six points en neuf matches. Une honte!

Patrick Rahmen a l'esprit ailleurs

Lors de la conférence de presse après la défaite, Patrick Rahmen semble absent. La précision de ses réponses, qui le caractérise habituellement, lui fait défaut. Il semble être ailleurs avec ses pensées.

Et maintenant?

Patrick Rahmen s'est adressé à l'équipe dans les vestiaires. Puis à nouveau sur le chemin du retour. Mais il ne fera pas ce lundi, car il n'y a pas d'entraînement. Et peut-être aussi parce que des discussions de crise sont prévues au lieu des échanges habituels. Entre le coach, le directeur sportif Steve von Bergen et Christoph Spycher, délégué du conseil d'administration pour la partie sportive.

Les paroles de Christoph Spycher sur Blue indiquent fortement que la fin de l'ère Rahmen est proche. «Il y aura certainement beaucoup de discussions. Il faut rassembler les infos dont on a besoin, puis parler des choses avec les personnes concernées. Et à la fin, prendre les meilleures décisions pour YB».

La pause des équipes nationales arrive à point nommé. Christoph Spycher le reconnaît: «Maintenant, nous avons plus de temps pour une analyse en profondeur».

Qui pour succéder à Patrick Rahmen?

Et à la fin de cette analyse, tout est possible - avec une tendance claire. «Dans le football, tout peut toujours arriver», poursuit Christoph Spycher. «Nous devons bien réfléchir et actionner le bon levier».

Très simple: l'entraîneur va servir de fusible... et ensuite? Une solution de haut niveau comme Urs Fischer n'est sans doute pas réalisable dans l'immédiat. Mais le Zurichois est tout de même le candidat idéal. Le plus probable, en l'état actuel des choses, est une solution intérimaire qui donne du temps à YB. Zoltan Kadar, le coach assistant? Le revenant Matteo Vanetta, un autre assistant qui a déjà été entraîneur intérimaire et qui est apprécié de la partie romande du vestiaire et des joueurs africains? Ou un entraîneur sacré champion voilà quelques mois que l'on pourrait à nouveau faire monter des M21, Joël Magnin bien sûr? Beaucoup de choses sont possibles. Un seul nom d'entraîneur semble exclu pour diriger l'entraînement de mardi: celui de Patrick Rahmen.