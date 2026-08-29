Le Servette FC a semble-t-il réalisé un joli coup en attirant le milieu de terrain brésilien Pedro Naressi, libre cet été après quatre ans passés à Ludogorets. Très complémentaire de Timothé Cognat, il apporte son expérience et un certain sens de l'équilibre.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Sur le papier, il n'était pas le renfort le plus clinquant du mercato du Servette FC (qui n'est d'ailleurs de loin pas encore terminé), mais il se pourrait bien que ce soit le plus précieux sur le terrain. Pedro Naressi est arrivé libre de tout contrat, après quatre ans passés à Ludogorets, le champion en série bulgare.

Pour sa première expérience hors du Brésil, ce milieu de terrain polyvalent s'est construit un palmarès, certes dans un championnat devenu mineur, a très bien gagné sa vie et a disputé 50 matches de Coupe d'Europe, ce qui n'est pas rien et ce qui représente beaucoup plus que la majorité des joueurs de Super League.

Si Ludogorets n'a jamais atteint la phase finale de la Champions League lorsqu'il y jouait, il a tout de même pu disputer 14 matches de qualification pour la plus belle des compétitions, ainsi que 8 pour accéder à l'Europa League. En phase de groupes? 10 en Conference League, 18 en Europa League, pour un joli total, donc, de 50 apparitions.

A peine arrivé, déjà titulaire indiscutable

Si le Brésilien de 28 ans, qui pouvait décider de son avenir cet été pour la première fois depuis son arrivée en Europe, a choisi Servette pour continuer sa carrière, c'est dans l'optique, bien sûr, de disputer très vite son 51e match européen, ce qui passera par un championnat très solide avec le SFC ou une victoire en Coupe de Suisse. Il semble en tout cas très bien parti pour jouer un rôle majeur dans l'entre-jeu grenat, où il s'est imposé comme titulaire dès le début de la saison. S'il était remplaçant à Bavois en Coupe de Suisse, il était titulaire lors des trois matches de Super League, se montrant très complémentaire de Timothé Cognat, même si leur profil peut sembler similaire.

Les deux hommes sont en effet de bons manieurs de ballons et des joueurs à l'aise techniquement, mais aucun d'eux n'a les qualités d'un vrai numéro 6 récupérateur, comme peuvent l'avoir Lamine Fomba ou David Douline par exemple. «Mais Pedro est complémentaire de tout le monde», assure Jocelyn Gourvennec, visiblement ravi de l'apport de son milieu de terrain brésilien. «Oui, vous l'avez vu avec Timo principalement, mais il peut être associé à Lamine et David sans aucun problème.» Sa polyvalence peut lui permettre d'assurer plusieurs rôles à mi-terrain et sa qualité de passes permet de casser des lignes, ce qu'il a déjà pu faire voir aux spectateurs de la Praille.

Pour autant, l'ancien joueur de Ludogorets n'est pas un joueur dont la qualité première est de se projeter vers l'avant, bien au contraire. Difficile de l'imaginer en numéro 10 ou sur un côté: sa place est à la construction du jeu, dans la «salle des machines». Ses statistiques le prouvent d'ailleurs: il a disputé 172 matches avec les Aigles de Ludogorie, pour seulement quatre buts et sept passes décisives. Ce n'est clairement pas via cet apport qu'il brille. Mais au coeur du jeu, il se montre indispensable grâce à son activité et son intelligence.

«Un joueur qui voit très vite les choses»

«En analysant notre effectif, on a considéré qu'on avait besoin d'un joueur comme Pedro au coeur du jeu», dévoile Jocelyn Gourvennec. «On n'avait pas ce profil, il ne ressemble à aucun autre, mais il s'insère très bien dans notre jeu. Il a une très bonne culture tactique, c'est un joueur qui voit très vite les choses et comprend tout même s'il ne parle pas encore français», enchaîne le Breton, séduit par l'intelligence situationelle du Brésilien.

«Il a cette science du jeu, il sait quand accélérer et temporiser, même s'il est plus dans l'équilibre que dans la projection. Et en plus son adaptation a été express, c'est un bon signe», dit encore le Breton, lequel n'a désormais pas mille questions à se poser au milieu de terrain au moment de composer son 4-2-3-1. Même si David Douline a été convaincant à Bavois, le duo Timothé Cognat et Pedro Naressi a une bonne longueur d'avance. Le match de samedi contre Lucerne devrait encore être une belle occasion de le prouver.