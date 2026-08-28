Avant d'affronter Lucerne à domicile ce samedi (18h), le Servette FC se prépare à plusieurs changements dans son effectif. Jocelyn Gourvennec a confirmé les départs imminents de deux attaquants et espère accueillir trois renforts offensifs prochainement.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«Je m'occupe de ceux qui sont là! On a un match contre Lucerne à préparer et on l'a bien fait. On a bien travaillé durant ces deux semaines sans match, avec une opposition interne, et on sera prêts», a tout de même réussi à recadrer Jocelyn Gourvennec en conférence de presse vendredi. L'entraîneur du SFC a rappelé qu'il y avait un match samedi, en marge du mercato, si l'on ose dire. Car oui, l'actualité brûlante au SFC concerne les arrivées et les départs. Et même si la décision finale ne lui revient pas, Jocelyn Gourvennec est mis au courant des mouvements et a accepté d'en parler, avec le plus de transparence possible.

«Junior, on pouvait s'y attendre»

Ainsi, le technicien a révélé que Florian Ayé et Junior Kadile ne seraient pas dans le groupe qui affrontera Lucerne à la Praille samedi à 18h, juste avant que le SFC officialise sur ses réseaux sociaux le départ du second nommé à Kocaelispor. «Ils sont tous deux sur le départ», a-t-il expliqué. «Junior, on pouvait s'y attendre. Flo, c'est venu très récemment», a enchaîné Jocelyn Gourvennec. Même si rien n'est encore acté concernant Junior Kadile, le fait qu'il ne soit pas convoqué samedi est un détail qui ne trompe pas. «J'ai vécu suffisamment de choses dans le football pour rester prudent», a toutefois tempéré l'entraîneur du SFC.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Tout en regrettant ces départs, probables ou concrets, et le timing («Les fenêtres de mercato sont ouvertes trop longtemps à mon goût, c'est compliqué de travailler»), le Breton a assuré que des arrivées étaient prévues prochainement, «sans doute après le match contre Lucerne».

«A mon avis, trois joueurs vont arriver. Deux pour remplacer les partants et un pour combler le départ de Jérémy Guillemenot, voire de Julian von Moos. En défense et au milieu, on est bien. Les renforts attendus sont offensifs», a-t-il détaillé, en confirmant que l'arrivée de David Datro Fofana était en bonne voie. «On espère qu'il vienne, mais rien n'est fait», explique-t-il au sujet d'un joueur qu'il souhaite utiliser au poste de numéro 9. Resterait donc à trouver un ailier gauche et un attaquant polyvalent.

Thomas Lopes est de retour, Mathis Lambourde forfait

Dans l'immédiat, Servette devrait évoluer avec Samuel Mraz en pointe face à Lucerne, et, bonne nouvelle, retrouve son ailier Thomas Lopes, de retour de blessure. Les seuls absents pour ce match seront Yoan Severin, Alonzo Vincent, Jeremy Frick et Mathis Lambourde, lequel ne souffre pas d'une blessure grave, mais sera indisponible pour cette rencontre.

Lucerne, une équipe qui va vite

A quoi s'attendre face à Lucerne, cette équipe qui a attendu son quatrième match pour s'imposer, 1-0 face au Lausanne-Sport? «Leur base de joueurs performante avec Mario Frick est toujours là, même s'ils ont un nouvel entraîneur et un nouveau gardien. C'est une équipe très forte dans l'attaque de la profondeur et dans la transition. On sait qu'ils sont capables de prendre beaucoup de vitesse, ce sera à nous de ne pas nous faire piéger. En ce qui nous concerne, on a repris de la confiance contre GC et Bavois, deux matches lors desquels on a répondu présent dans beaucoup de domaines. Malgré les absents et les départs, on a une très bonne base d'équipe.» En attendant les trois renforts.