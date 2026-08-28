David Datro Fofana serait sur le point de quitter Chelsea pour rejoindre le Servette FC. Le transfert serait déjà conclu et pourrait coûter jusqu'à 3,5 millions d'euros au club genevois.

Nick Rohner

L'attaquant de Chelsea David Datro Fofana est sur le point de rejoindre Servette. Selon les experts en transferts Sacha Tavolieri et Fabrizio Romano, les négociations entre les deux clubs sont en cours depuis plusieurs jours déjà, et l'attaquant pourrait arriver à Genève dès vendredi. Il s'agirait d'un transfert définitif et non d'un simple prêt. L'opération devrait coûter environ 2,5 millions de francs aux Genevois, auxquels pourrait s'ajouter un million supplémentaire, sous forme de bonus.

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L'Ivoirien n'a plus d'avenir chez les Blues, avec lesquels il n'a disputé que quatre matches. Il avait déjà été prêté les trois saisons dernières. En 2026, il a évolué au RC Strasbourg, club partenaire de Chelsea. En Alsace, il n'a toutefois disputé que six matches, sans marquer le moindre but. La situation avait été un peu meilleure lors de la première partie de la saison, où il évoluait avec le club turc du Fatih Karagümrük. Il y avait inscrit 6 buts en 15 parties.