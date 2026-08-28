Les rencontres de Super League reportées pour cause des barrages européens se joueront mi-septembre. Sion se rendra à Zurich le 15 septembre, Servette ira à Thoune le lendemain.

ATS Agence télégraphique suisse

Les trois matches de la 4e journée de Super League ayant été repoussés le week-end dernier se joueront les 15 et 16 septembre. Cela concerne notamment Servette et Sion. Ces trois affiches ont été renvoyées en raison de l'engagement de quatre clubs suisses en barrages de Coupes d'Europe: Sion, Thoune, Saint-Gall et Lugano.

Les Valaisans se déplaceront donc sur la pelouse de Grasshopper le 15 septembre à 19h. Le lendemain, Servette se rendra à Thoune et Lugano accueillera Saint-Gall (les deux à 19h également).

Autre changement de programme, la rencontre prévue samedi 12 septembre entre Lugano et Young Boys (8e journée) aura lieu à 19h et non pas à 20h30. Cet horaire doit permettre aux supporters bernois de se rendre à Lugano à bord d'un train spécial, explique la SFL.