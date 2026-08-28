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Servette et Sion concernés
Trois matches refixés à la mi-septembre

Les rencontres de Super League reportées pour cause des barrages européens se joueront mi-septembre. Sion se rendra à Zurich le 15 septembre, Servette ira à Thoune le lendemain.
Publié: il y a 44 minutes
Les rencontre de la quatrième journée déplacées seront rejouées en septembre.
Photo: Claudio de Capitani/freshfocus
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ATS Agence télégraphique suisse

Les trois matches de la 4e journée de Super League ayant été repoussés le week-end dernier se joueront les 15 et 16 septembre. Cela concerne notamment Servette et Sion. Ces trois affiches ont été renvoyées en raison de l'engagement de quatre clubs suisses en barrages de Coupes d'Europe: Sion, Thoune, Saint-Gall et Lugano.

Les Valaisans se déplaceront donc sur la pelouse de Grasshopper le 15 septembre à 19h. Le lendemain, Servette se rendra à Thoune et Lugano accueillera Saint-Gall (les deux à 19h également).

Autre changement de programme, la rencontre prévue samedi 12 septembre entre Lugano et Young Boys (8e journée) aura lieu à 19h et non pas à 20h30. Cet horaire doit permettre aux supporters bernois de se rendre à Lugano à bord d'un train spécial, explique la SFL.

Brack Super League 2026/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Young Boys
Young Boys
4
10
10
2
FC Lugano
FC Lugano
3
9
9
3
FC Bâle
FC Bâle
4
3
9
4
FC St-Gall
FC St-Gall
3
2
7
5
FC Sion
FC Sion
3
2
6
6
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
4
0
5
7
FC Lucerne
FC Lucerne
4
-4
4
8
Servette FC
Servette FC
3
-1
3
9
FC Thoune
FC Thoune
3
-6
3
10
FC Zurich
FC Zurich
4
-6
3
11
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
3
-4
1
12
FC Vaduz
FC Vaduz
4
-5
0
Tour final
Tour de relégation
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