Face à Winterthour et Young Boys pour finir l'année 2024, Servette devra faire sans plusieurs cadres. Si David Douline s'est blessé à l'entraînement, Timothé Cognat sera lui suspendu pour un carton rouge qui fait jaser dans le camp grenat.

1/5 Timothé Cognat a été expulsé dimanche face à Lugano et devrait manquer au moins deux matches. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Alors que le Servette FC a pu fêter ce dimanche face à Lugano (3-0) le retour au genou d'un Bradley Mazikou que l'on n'avait plus vu depuis le 19 octobre, le club grenat a perdu pour plusieurs matches coup sur coup deux piliers de son onze: David Douline et Timothé Cognat. Quant au latéral gauche, tout juste de retour, il manquera le prochain match en raison d'un quatrième carton jaune.

Le premier nommé, remplacé par le très bon Théo Magnin contre les Luganais, sera absent des terrains pour trois à quatre moins en raison d'une fracture de fatigue d’un métatarse subie à l'entraînement. Le second, pierre angulaire du jeu servettien et expulsé face aux Tessinois pour avoir vu son pied finir sa course sur le genou de Milton Valenzuela à l'heure de jeu, devrait lui ne pas rejouer en 2024.

Rouge pour Cognat, pas pour Doumbia

Sanction, rendue possible par l'intervention de la VAR, jugée sévère par Steve Rouiller. «C'est une faute qui fait mal à l'adversaire, mais qui n'est pas intentionnelle. Ce n'est pas dangereux, il n'a pas fait exprès. C'est dommage pour Timo, parce qu'il était important pour nous aujourd'hui, comme d'habitude. Le perdre pour un ou deux matchs, ça va un peu nous mettre en difficulté. Mais je pense qu'on a des joueurs qui peuvent le remplacer et aider l'équipe», tente de positiver le double buteur du jour.

De son côté, Thomas Häberli regrette lui aussi cette décision. «A mon époque, il n'y avait rien du tout, même pas faute», réagit l'ancien attaquant notamment passé par Young Boys (2000-2009. Le fait qu'Ousmane Doumbia ne soit de son côté pas expulsé pour une faute plus ou moins similaire sur Miroslav Stevanovic dérange. «Je ne veux pas entrer dans les polémiques. Ils ont fait leur choix. C'est dur pour Timo, car il ne voulait pas faire ça.»

Mazikou, Cognat et Douline absents dimanche prochain

Déjà fragilisé par l’absence d’Alexis Antunes (retour prévu en janvier), le groupe grenat se retrouve encore davantage réduit. Notamment au milieu de terrain, alors qu'il reste à Thomas Häberli et ses joueurs deux rencontres cette année: la venue de Winterthour dimanche et le déplacement à Berne celui d'après. Dès lors, la question se pose: comment va jouer le SFC? Steve Rouiller a disputé le dernier quart d'heure au milieu de terrain, est-ce une solution d'avenir?

«Cela s'est fait sur un match, on ne sait pas pour la suite, répond le principal intéressé. Si je peux aider l'équipe différemment, je le fais volontiers. Nous en avions discuté avec le coach et il m'avait dit qu'il pourrait me mettre devant la défense en cas de besoin.»

«C'est une solution, oui. Anthony Baron peut aussi y jouer. Nous avons des joueurs qui comprennent le jeu, qui ont des qualités et qui peuvent jouer à plusieurs positions. Il faudra trouver des solutions, mais je ne m'inquiète pas pour cela», réagit pour sa part Thomas Häberli. Déjà en grandes difficultés cette saison, Winterthour (11e) ne saura donc pas trop à quoi s'attendre en se rendant à Genève le week-end prochain. A Servette, et notamment à Kasim Adams et Anthony Baron pour ne citer qu'eux, de profiter de ces faits pour tenter de bousculer la hiérarchie établie.