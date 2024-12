Servette stoppe sa spirale négative en battant Lugano

Photo: Pascal Muller/freshfocus

Bastien Feller Journaliste Blick

Après quatre matches sans victoire (2 défaites et 2 nuls), le Servette FC a repris sa marche en avant, battant 3-0 sur son terrain un décevant FC Lugano. Tout n'aura toutefois pas été simple pour Thomas Häberli, les montants et le sort s'alliant pour lui faire vire une après-midi compliquée.

Yoan Severin touche deux fois la latte

La première mi-temps a véritablement été à sens unique. Les statistiques de la Swiss Football League affichaient même un sec 13 tirs à 1 pour les Grenat à l'heure du thé. Mais comme à Bâle dimanche dernier (3-1), c'est la précision dans le dernier geste (situations de 3 contre 2 mal gérée par Timothé Cognat à la 42e) qui aura pêché. Et quand ce n'est pas le cas, c'est la latte, sur deux têtes de Yoan Severin (5 et 21e) qui venait au secours d'Amir Saipi.

Servette a beaucoup tenté, mais ses tentatives ont souvent été lointaines, à l'image des volées, sorties sans trop de difficulté par l'international kosovar, de Miroslav Stevanovic (18 et 31e) et de Keigo Tsunemoto (45e). Car dans le jeu, les Servettiens n'ont pas réussi à véritablement s'approcher du but adverse. À noter l'exploit solitaire de Dereck Kutesa, parti de son camp pour une longue chevauchée, à la 39e. Mais l'international suisse a manqué de lucidité devant la cage luganaise, frappant fort au premier poteau et donc sur le portier Saipi.

L'arbitre siffle la mi-temps, puis va voir la VAR

Vint ensuite une scène pas courante. Alors que Sven Wolfensberger, arbitre de la partie, avait sifflé la mi-temps, la VAR est intervenue pour l’envoyer visionner le tout petit écran. La raison? Une supposée faute de main de Martim Marques après une tête de Steve Rouiller dans les ultimes secondes. L’arbitre n’accorde toutefois pas de penalty et renvoie cette fois-ci réellement tout le monde aux vestiaires. Était-ce la bonne décision? Difficile à dire à la vue des différents ralentis.

Quoi qu'il en soit, Servette avait de quoi rentrer au vestiaire frustré de ne pas mener au score après avoir archi dominé la première période. De son côté, Lugano pouvait s'estimer heureux, lui qui se présentait au stade de Genève avec une équipe complètement remaniée (7 changements par rapport au succès face à La Gantoise jeudi) et qui n'avait tenté sa chance qu'à une timide reprise par Mattia Bottani (14e).

But puis expulsion pour Servette

L'ouverture du score grenat est toutefois tombée au retour des vestiaires. Après une frappe de Kutesa mal repoussée par Sapi, c'est Enzo Crivelli, discret jusque-là, qui a pu pousser la balle au fond (55e). 1-0, le SFC obtenait là un avantage amplement mérité. L'on se disait alors que les Genevois allaient pouvoir remporter la rencontre sans trop de difficulté étant donné l'adversité du jour.

C'était néanmoins sans compter sur une nouvelle intervention de la VAR et l'expulsion de Timothé Cognat pour un geste aussi maladroit qu'involontaire sur Milton Valenzuela (59e). La dynamique de la rencontre a ainsi complètement changé, les Tessinois monopolisant dès lors le ballon alors que les Genevois tentaient désormais leur chance sur leurs situations de contre.

Jérémy Frick sauve le SFC

La première tentative luganaise tombait ensuite à la 67e, sur une tête d'Ayman El-Wafi, captée sans problème par Jérémy Frick, lequel plongeait pour la première fois de l'après-midi. Dans la foulée, Mattia Croci-Torti se décidait à effectuer un changement tactique, sortant un défenseur, Ayman El-Wafi, pour faire entrer un milieu en la personne d'Uran Bislimi. De son côté, Thomas Häberli effectuait le changement inverse quelques minutes plus tard, faisant sortir l'attaquant Enzo Crivelli pour faire entre le défenseur Kasim Adams (73e).

L'entrée de Shkelqim Vladi côté luganis quelques secondes plus tard venait encore ajouter un peu de poids sur la défense genevoise. Dans la foulée, Jérémy Frick réalisait un arrêt très important devant Kacper Przybylko, lequel avait le champ libre devant lui après une subtile déviation de Renato Steffen (78e).

Sans être repoussés dans leurs retranchements, Servette gérait parfaitement et voyait l'horloge tourner. Et contre toute attente, le club du bout du lac est même parvenu à inscrire le deuxième, par l'intermédiaire de Steve Rouiller, replacé au milieu pour la fin du match, sur un service du nouvel entrant Julian Von Moos. Le score allait même être encore un peu plus sévère après un nouveau but du défenseur central sur un coup franc bien frappé par Stevanovic (88e). Avec ce succès, Servette stoppe sa spirale négative et reste dans le coup dans le haut du classement.