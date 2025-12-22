Fribourg et Lausanne valident le choix de deux spécialistes

En début d'année, nos journalistes se demandaient combien de Romands allaient se qualifier pour les derniers play-off. Deux d'entre eux ont eu du flair. Le troisième a cru, à tort, que Genève s'en sortirait.

En début d’année, la question avait animé la rédaction de Blick: combien de clubs romands allaient se frayer un chemin jusqu’aux play-off? Deux journalistes ont traversé la saison sans trop de dommages. La troisième, en revanche, a pris l’eau assez rapidement.

Sur Lausanne HC, il n’y avait pas vraiment débat. Solide, constant, rarement hors tempo, le LHC avait tout du candidat fiable. Il l’a été. Rien de spectaculaire dans la prédiction, mais une lecture lucide du rapport de forces.

Fribourg Gottéron, lui, faisait partie de ces équipes qu’on n’ose jamais écarter totalement malgré un début de saison chaotique. Capable du meilleur comme de quelques sueurs froides, le club a une nouvelle fois prouvé qu’il savait gérer l’essentiel: être encore là quand la saison bascule. Là aussi, le flair n’a pas fait défaut à nos trois limiers.

C’est ensuite que les chemins se sont séparés. Là où certains se sont arrêtés à deux clubs romands, Matthias Davet a vu plus grand. Beaucoup plus grand. Beaucoup trop grand. Genève-Servette, selon lui, finirait par s’en sortir, porté par son vécu, son expérience et, sans doute, une bonne dose de foi. La réalité, elle, s’est montrée nettement moins conciliante.

Le Genève-Servette HC n’a jamais trouvé la régularité nécessaire pour transformer l’espoir en points. Trop d’irrégularité, trop de soirées à courir après le score, et pas assez de certitudes pour exister sur la durée. Le scénario optimiste s’est effrité semaine après semaine, jusqu’à devenir mathématiquement intenable.

Au final, ils seront deux romands en play-off. Pas trois. Ce n’est pas un drame, simplement une leçon classique de National League: le classement ne récompense ni l’optimisme ni la bienveillance géographique. Et croire que Genève allait s’en sortir relevait plus de l’acte de foi que de l’analyse froide.

La prochaine fois, peut-être que Matthias ne se laissera pas aveugler par l'alignement de noms ronflants du côté des Vernets... Ou pas.

