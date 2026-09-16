Pour ses premières minutes de la saison, Téo Allix a offert les trois points à Servette sur la pelouse de Thoune. Le tir victorieux du défenseur central de 22 ans a surpris tout le monde… y compris son entraîneur.

Matthias Davet Sport-Journalist

Il n'y avait pas grand-chose de rationnel juste après l'heure de jeu à la Stockhorn Arena de Thoune. Totalement acculé, Servette était au bord de la rupture. Les Genevois avaient vu le champion en titre revenir de 0-2 à 2-2 et avaient même encaissé un troisième but à cet instant. Sauf que la VAR avait remarqué une faute avant la tête de Nicolas Bürgy et la réussite avait logiquement été annulée (63e).

Deux minutes plus tard, le ballon est retombé à l'orée de la surface, dans les pieds de Téo Allix. Un défenseur central qui n'avait plus joué une seule minute depuis le 6 avril dernier et une blessure au mollet contractée à Lucerne. Il devait sa titularisation dans l'Oberland bernois à la blessure de Steve Rouiller. «Je l'ai appris la veille du match, peu après l'entraînement, détaille le Français. J'ai essayé de me poser le moins de questions et, au final, ça s'est plutôt bien passé.»

Jocelyn Gourvennec distrait

Mieux que ça puisque, à la 65e minute, il a tenté sa chance au moment où le ballon lui est parvenu. À quoi a pensé son coach lorsqu'il a vu son jeune défenseur armer sa frappe? «Pour être honnête, je ne l'ai pas vu, avoue Jocelyn Gourvennec. Je discutais avec les deux joueurs qui devaient entrer en jeu et j'ai juste aperçu la balle qui passait à gauche du gardien. Je ne savais même pas qui avait marqué.»

Le speaker de la Stockhorn Arena non plus puisqu'il a annoncé que la troisième réussite des Grenat avait été inscrite par Mathis Lambourde. «Mais non, personne ne l'a touchée… sauf le poteau», rigole Téo Allix. Par la même occasion, il a inscrit son tout premier but chez les professionnels, à 22 ans. «Quand je marque, j'ai immédiatement un immense sentiment de fierté, décrit-il. En plus, de le faire face au kop, c'est magnifique.»

Pas loin d'un prêt

Avec sa frappe prise «à l'instinct», Téo Allix a donc offert les trois points à Servette. Et il a, par la même occasion, reçu les compliments de son entraîneur. «C'est bien que nos jeunes nous apportent de la fraîcheur et de la qualité, apprécie Jocelyn Gourvennec. C'est une bonne nouvelle pour la suite.»

Le technicien genevois avoue même avoir été surpris par les premières minutes de son protégé cette saison. «Il a eu un début de préparation difficile et il a eu du mal à trouver le second souffle, explique-t-il. Il n'avait pas de temps de jeu et c'était un peu délicat. Il aurait même pu être prêté à la fin du mercato, mais est resté et j'étais heureux parce qu'il est très important pour nous.» Avec son but face à Thoune, Téo Allix donne encore plus raison à Jocelyn Gourvennec.