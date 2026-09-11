À quelques jours du derby face au Servette FC, Luka Elsner se veut positif. Le coach lausannois peut (enfin) compter sur un effectif fourni et dit son équipe prête à lancer (enfin) sa saison en championnat.

Thomas Freiburghaus Journaliste

3 défaites et 2 nuls sur les 5 dernières journées de championnat, 6 points récoltés en 7 journées, une 10e place décevante au classement. C’est un fait: le Lausanne-Sport de Luka Elsner ne va pas bien. Et pour couronner le tout, se présente dimanche un derby lémanique de toutes les peurs face à un rival servettien tout aussi mal en point (12e de Super League, 2 points derrière le LS).

Alors, ce match émotionnel entre mal classés: occasion de lancer sa saison ou nouveau bourbier en vue pour les Lausannois? «Jouer un derby dans le contexte dans lequel on se situe, c’est extrêmement stimulant. Et je pense que l'on s’y prépare de la bonne manière», répond Luka Elsner. L’entraîneur du LS se veut positif, mentionne la «tension» inhérente à son groupe, parle du «besoin de faire un gros match», de «livrer une grosse performance», à laquelle il faut «ajouter un résultat».

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Un ensemble de tâches à réaliser pour «réparer ce qui a été mal fait» depuis le début de la saison, aussi. Mais ses joueurs ont-ils seulement compris le poids du match dominical? «Ceux qui n’étaient peut-être pas tout à fait au courant ont compris dès la fin du match contre Vaduz, quand nous sommes allés auprès de nos supporters, sourit à moitié Luka Elsner. On va s’attacher à donner une image forte de notre équipe et reprendre la bonne direction.»

Les recrues sont prêtes

Pour ce faire, il faudra commencer par régler ce souci d’implication qui revient sur la table trop souvent du côté du LS cette saison. Luka Elsner l’affirme, une nouvelle fois: «On a besoin d’une réaction. Il y a eu des manquements à cette obligation», citant les matches à Lucerne (défaite 1-0) et Vaduz (3-1). Dans un derby, pas le choix, ses joueurs devront être morts de faim.

Surtout que l’effectif lausannois s’est étoffé dans les derniers jours du mercato. Sont sélectionnables: Nicolas Cozza, Levy Nene, Étienne Youté Kinkoué et Koba Koindtredi, lesquels ont fini leur travail individuel et peuvent apporter leurs qualités au Lausanne-Sport. Autre nouvelle positive: le retour de blessure d’Ibrahim Bah Mendes, l'homme en forme des trois premières journées. «Ce sont de bonnes nouvelles. On sent tout de suite que l’effet de concurrence augmente», se satisfait Luka Elsner.

«Plus d'excuses»

«On commence à voir un peu le bout du tunnel, avec l’intégration, petit à petit, des quatre nouveaux arrivants, des entraînements qui s’enchaînent et d’une stabilité un peu retrouvée», déclare le coach d’origine slovène, allant jusqu’à parler d’une «perspective vraiment positive». Luka Elsner le sait, la concurrence est la clé du coaching: plus les places sont chères, plus les joueurs se donnent pour jouer. «On arrive à un moment où il n’y aura plus d’excuses. C’est terminé, le contingent est fini, notre saison est prête, avec toutes les ressources», lance Luka Elsner, déterminé à trois jours d’affronter Servette.

Pour autant, l’entraîneur du LS est loin d’être dupe et ses derniers matches sont insatisfaisants sur bien des aspects. Il annonce donc de potentiels gros changements. Tactiques? Dans les joueurs sélectionnés? Impossible d’en savoir plus pour le moment, Luka Elsner reste énigmatique, se contentant de déclarer: «Pour moi, tout est ouvert dans le choix des joueurs.»

Chacun le découvrira donc dimanche, une heure avant le coup d’envoi, en décryptant la composition du LS sur la feuille de match. Une seule chose est sûre: le onze aligné par Luka Elsner devra absolument aller chercher un résultat positif. «Gagner un derby, potentiellement, ça règle beaucoup de problèmes, ça redonne un peu de fierté», sait le coach lausannois. À contrario, le perdre pourrait vite contrecarrer les plans de celui qui se voit «[s’]installer sur le long terme à Lausanne».