Le mercato du Lausanne-Sport a été bien fourni cet été, et a duré jusqu'au dernier week-end, ce qui n'a pas facilité la tâche de l'entraîneur Luka Elsner. Le directeur sportif Stéphane Henchoz le reconnaît bien volontiers.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«Si l’effectif est meilleur que celui de la saison dernière ? On verra. Je ne peux pas répondre à cette question sans recul.» Stéphane Henchoz n’a pas cherché à se jeter des compliments faciles ce mercredi, à l’heure de tirer le bilan estival du mercato du Lausanne-Sport. Le directeur sportif du LS est depuis trop longtemps dans le monde du football, quel que soit son rôle, pour ignorer que le terrain apporte la seule et vraie réponse qui compte.

Une amélioration en défense centrale?

Le Fribourgeois voit pourtant des raisons objectives d’être satisfait du travail accompli cet été, notamment en défense centrale, où deux joueurs avec de l’expérience en Ligue 1, Nicolas Cozza et Étienne Youté Kinkoué, sont arrivés. Et tous deux de manière fixe. «Nous avons perdu un joueur très important, Kevin Mouanga. Un leader est parti, un guerrier. Nous avions essayé de le prolonger en janvier, comme Jamie Roche et Sekou Fofana, mais tous trois n’avaient pas forcément envie et souhaitaient bouger cet été», a dévoilé Stéphane Henchoz. Ces trois joueurs sont partis alors qu’il leur restait une année de contrat et ont rapporté plusieurs millions au LS. Le départ de Konrad de la Fuente, qui lui n’était plus désiré, a lui aussi rapporté un petit quelque chose.

Un business-plan très clair

«C’est le business-plan du LS, on l’a dit et redit et expliqué. On doit vendre des joueurs», continue le directeur sportif. Les autres «actifs» que sont Karim Sow, Brandon Soppy et Omar Janneh sont eux restés, alors qu’ils seraient partis en cas d’offre satisfaisante. «On savait que l’on pouvait perdre des joueurs importants, cela a été le cas. Mais nous avons remplacé chaque départ.» Et, si l’on prend le cas de cette fameuse défense centrale, l’amélioration semble réelle, puisque Kevin Mouanga arrivait de Ligue 2, tandis que Nicolas Cozza et Etienne Youté-Kinkoué ont un niveau a priori supérieur. «Mais de nouveau, c’est le terrain qui apportera la réponse», répond Stéphane Henchoz.

Le fait que plusieurs arrivées aient eu lieu ces tout derniers jours, dont celles des deux centraux, n’a pas facilité la tâche de Luka Elsner et son directeur sportif le comprend parfaitement. Mieux, il assure même qu’il s’agit d’une circonstance atténuante pour lui. «Je pense qu’il est soulagé depuis quelques jours et qu’il était un peu plus tendu à la mi-août, oui. C’est compréhensible. Il connaissait la réalité de notre mercato et ce qui s’est passé est exactement ce qui lui a été présenté. Il savait qu’on pouvait perdre des joueurs à tout moment. Mais on lui avait assuré que chaque joueur parti allait être remplacé et c’est ce qu’on a fait. Sekou Fofana est parti assez tôt, Kevin Mouanga à dix jours de la fin et Jamie Roche à deux jours de la fin. Et Jamie a été remplacé par Koba Koindredi.»

Des blessures qui ont compliqué le début de saison

Les blessures n’ont pas facilité le processus, assure Stéphane Henchoz. «Ce n’est pas une excuse. Chaque club a des blessés. Mais c’est vrai que le timing n’a pas été exceptionnel. On espérait tous que Beyatt Lekoueiry monte en puissance et démontre un niveau de performance élevé et constant, mais il sera out toute la saison. Ibrahim Bah Mendes, la bonne surprise du début de saison, va manquer quatre à cinq semaines finalement. Et Tyler Fredricson s’est cassé le métatarse. Tout ça pendant le mercato. Forcément, pour le coach, ça a rajouté de la complication, en plus des mouvement des joueurs.»

Hossam Essadak n'a pas passé la visite médicale

Parmi les dossiers chauds du mercato, le LS a finalement décidé de laisser passer la possibilité de recruter Hossam Essadak, le milieu de terrain offensif marocain. «Cela faisait sept ou huit mois qu’on le suivait et trois ou quatre mois qu’on essayait de finaliser ce dossier. C’était long, mais on voulait le joueur. Et quand tout a été finalisé avec le club, il est venu pour la visite médicale, laquelle n’a pas été concluante. Vu son âge, et comme il se serait agi d’un investissement important pour le club, on a été obligés de reculer», détaille Stéphane Henchoz.

Parmi les observations régulièrement faites à la direction sportive du LS figure la pénurie de joueurs suisses dans le contingent du LS. Stéphane Henchoz assure qu’il ne s’agit pas d’un manque d’envie, bien au contraire. «Plusieurs d’entre eux nous intéressaient, mais les prix sont trop élevés», répond-il. Sans citer son nom, il parle d’un joueur passé de Thoune à Lucerne, à savoir Leonardo Bertone. «On ne s’est pas alignés, alors qu’il nous intéressait», confie-t-il. Même chose pour Dereck Kutesa et d’autres, les montants demandés ayant conduit le LS à ne pas même pas étudier la faisabilité ds opérations. «On a fermé le dossier avant de l’ouvrir.»

Des prêts pour bonifier le contingent

Et pour compléter l’effectif, le LS a opté pour des prêts, comme la saison dernière. Un an après Gaoussou Diakité, Gabriel Sigua et Theo Bair, le club vaudois accueille cette fois Enzo Molebe et Levy Nene. «Ce sont des joueurs qu’on ne peut pas s’offrir, mais qui sont importants dans notre effectif. Il ne faut pas que des joueurs en prêt, mais ce sont des opportunités, des joueurs de qualité», rappelle le directeur sportif du LS.