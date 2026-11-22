Le Lausanne-Sport de Ludovic Magnin a l'occasion de revenir sur Vaduz ce week-end. Son nouvel entraîneur, lui, préfère ne pas trop s'avancer et attend de voir ce qui se passera sur le terrain.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Dimanche, le Lausanne-Sport accueille Vaduz à la Tuilière, pour une affiche entre cancres de Super League (le dernier contre l'avant-dernier). L’occasion pour les hommes de Ludovic Magnin de revenir à égalité avec les Liechtensteinois, qui pointent à trois unités de son club (10 points pour Vaduz, 7 pour le LS). Dès lors, la victoire paraît obligatoire pour les Lausannois. «Je ne vois pas du tout ça comme ça, coupe le nouvel homme fort du LS. C’est un match très important pour nous, on veut recoller, mais les comptes vont se faire en fin de saison.»

L'entraîneur lausannois se sait en mission maintien, mais garde en tête que celle-ci se jouera sur la longue durée. Malgré tout, le Vaudois a à cœur de refaire de la Tuilière une place forte. Cette saison, le LS n'a toujours pas connu la victoire chez lui en Super League (seulement deux sur l'année 2026). «Par le passé, la Tuilière était une forteresse. On doit retrouver ça», lance «Ludo» Magnin.

Surtout, pas de bloc bas

Pour ce faire, Lausanne devra continuer à appliquer ce qui avait été aperçu au Letzigrund début novembre, pour le premier match du nouveau coach sur le banc. Les Vaudois avaient décroché un point mérité face à Grasshopper en fin de match. «Dans la manière, dans l’état d’esprit, il faut qu’on soit dans la continuité», avance celui qui a déjà coaché le LS de 2022 à 2025. «Et dans le positionnement de l’équipe sur le terrain, il faut continuer à avoir du courage.»

L’ex-international suisse attend de son équipe qu’elle aille chercher haut l’adversaire, qu’elle le presse et surtout qu’elle ne l’attende pas. «Je n’ai pas envie de voir une équipe qui se met en bloc bas à la maison», peste Ludovic Magnin, conscient qu’il n’est pas simple de changer les automatismes d’un groupe en pleine saison.

Une grosse pression à domicile

Mais justement, le LS a pu profiter de 15 jours de trêve internationale entre sa dernière rencontre de championnat et celle qui arrive ce week-end. De quoi donner le temps à ses joueurs de s’adapter quelque peu à son système, encore testé lors d’un match amical «positif» contre Xamax (victoire 2-0). Alors, Ludovic Magnin sent-il son groupe concerné, réceptif? «Mon impression ne compte pas. Ce qui compte, c’est ce qu’on va voir ce week-end», répond celui qui lâche tout de même que son équipe a bien bossé pendant la pause.

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En l'état, le LS est bien loin d’avoir des certitudes et toutes les têtes ne sont pas lavées de la défaite traumatisante face à Thoune. Dimanche, la partie s'annonce donc incertaine. «Tu es derniers, tu as la pression, tu vas rejouer à la maison – où tu as eu de gros problèmes avec tes supporters au dernier match», liste «Ludo» Magnin à propos des obstacles à franchir, surtout mentaux. «C’est plus facile de mettre un bon centre à l’entraînement à huis clos que le week-end», illustre-t-il. Pourtant, il faudra face à Vaduz que ses joueurs assurent devant leurs fidèles supporters. Sans quoi tout se compliquerait encore un peu plus pour le LS.